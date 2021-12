Exdirectora de estudios del TCRD lamenta tardanza en decisión sobre denuncias de violación a derechos de diputación en ultramar de C1

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ La doctora María Elena Vásquez Taveras, exdirectora del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional (TCRD) y actual presidenta de ProCompetencia lamentó la tardanza de esa alta corte en tomar una decisión de la instancia sometida sobre la violación de derechos civiles y constitucionales en la circunscripción #1 durante las elecciones del exterior 2020.

La instancia, fue incoada por los abogados en la República Dominicana del doctor Yomare Polanco quien mantiene una consistente campaña de denuncias sobre el desacato a un edicto del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que se recontaran los votos nulos que beneficiaban su candidatura a la diputación de ultramar en esa demarcación.

En vez de acatar la decisión del TSE, funcionarios de las OPREE´s y OCLEE´s en Nueva Jersey, Pensilvania y Washington DC, quemaron, desaparecieron y trituraron miles de boletas electorales negándose al reconteo.

La declaración de la doctora Vásquez Taveras fue la respuesta a una pregunta de este reportero en una conferencia virtual con el tema “Los Derechos Fundamentales en la Constitución y la Diáspora Dominicana en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional”, convocada vía Zoom por el Comité de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (INDEX) en Nueva York el jueves 9 de diciembre a las 8:00 de la noche.

Se le refirió que el TC lleva más de un año sin conocer ni decidir sobre la instancia, explicando que se debe a que de los 13 al menos magistrados, 9 deben estar de acuerdo en los casos que manejan lo que complica la toma de decisión porque si los 9 no están de acuerdo puede ser que determinadas decisiones tarden más de lo que pudiéramos entender razonable.

“Yo lamento que no hayan tenido respuesta en ese caso en particular, pero como he establecido el tribunal ha tenido una vasta jurisprudencia no solo en la diáspora sino de los ciudadanos dominicanos y sus libertades en general”, añadió.

Dijo que a su llegada al TC no estaba de acuerdo con los 9 pero sus experiencias la hicieron cambiar debió a la trascendencia de las decisiones de ese tribunal.

Desglosó una serie de articulados en la constitución que según su ponencia amparan los derechos establecidos en la Carta Magna los derechos de la diáspora siendo el TC el garante de que se cumplan.

