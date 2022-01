Exdirector Presupuesto: Fue “muy correcto” Banco Central incremente tasa interés de  3.50% a  4.50%

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El economista Luis Reyes Santos, exdirector general de Presupuesto, afirmó este miércoles que fue “muy correcta y contundente” la decisión del Banco Central de incrementar la tasa de interés de política monetaria en 100 puntos básicos (3.50% a 4.50%), porque avala el crecimiento mismo de la economía.

Explicó que el crecimiento de la economía se aceleró en el último trimestre del año, continuando así con una gran intensidad.

Señaló que las autoridades monetarias del Banco Central se dan cuenta de que la economía creció 12.5% entre enero-noviembre, y si se descuenta la caída de 6.7% que se registró en el año 2021, queda 5.2% a 5.3% de crecimiento, un crecimiento cercano al Producto Interno Bruto (PIB) Potencial.

Dijo que eso significa que, si la economía se acerca a esos niveles, si se mantiene a ese ritmo, va a sobrepasar la capacidad que tiene el aparato productivo nacional para reaccionar a la demanda de bienes y servicios.

“Y por tanto puede generar entonces, presiones inflacionarias adicionales a las que se están viviendo, y se recuerda que la responsabilidad fundamental de las autoridades monetarias es, precisamente, manejar la inflación, contener el crecimiento de la inflación”, sostuvo.

Durante su participación en el programa Hoy Mismo, por el canal 9, Reyes explicó que ante una situación como esa, las autoridades, primero, ajustan la tasa de política monetaria en el mes de noviembre.

“Para el público, le explicó que las decisiones de las autoridades monetarias no se siente de inmediato en término inflacionario, o de presión de precio, o sea tienen un rezago de meses; estas decisiones que se están adoptando ahora van a impactar en el mes de julio, ocho o nueve meses después es que va a impactar que se van a consolidar”, manifestó.

Destacó que las autoridades monetarias se anticipan a ese problema, porque saben que durante el primer semestre del año va a haber presiones inflacionarias.

Indicó que si las autoridades del Banco Central no adoptan medidas ahora, lo que van hacer es que van a gravar, porque ya la economía está en un punto de calentamiento, “que es cuando la economía podría empezar a crecer por encima del Producto Interno Bruto potencial, o sea la capacidad que tiene la economía de ofrecer bienes y servicios, en ese punto entonces, era mandatorio que las autoridades adoptaran esa decisión en la dirección que los hicieron, fue correcta”.

¿Cuál es el Producto Interno Bruto potencial? Es una estimación de la cantidad máxima de bienes y servicios finales que una economía puede producir operando a su máxima capacidad, es decir, si usara por completo los factores de producción que tiene disponibles. También se le conoce como la capacidad productiva de la economía.

En ese contexto, el exfuncionario informó que las autoridades del Banco Central desconocían, aunque era predecible, que las autoridades monetarias del Banco Central de Estados Unidos iban a aumentar la tasa de interés tan rápido como se propuso.

“El presidente de la Reserva Federal, en una conferencia que hizo en el Congreso, anunció la posibilidad de que ajustará la tasa de interés tres veces el próximo año, y que en lugar de empezar a hacerlo en el mes de julio, entonces se haría en primavera”, explicó el experto economista.

Repercusión que tendrá ese incremento en la tasa de interés

Según Luis Reyes Santos, una parte de la cartera de préstamos que no será afectada, es la que el Banco Central estuvo otorgando facilidades durante los últimos 18 meses, ya que esa facilidad se dio a los bancos con la condición de que se mantenga la tasa de interés durante tres años.

La tasa de interés se irá ajustando

Estimó que los bancos tendrán que empezar a ajustar la tasa de interés de los depósitos que tienen a mano, y se preguntó:

“¿Cómo ellos van a compensar esos aumentos en las tasas de los depósitos, si ellos no ajustan la tasa de la otra parte de la cartera que no fue financiada con las facilidades que otorgaron las autoridades financieras?”.

En ese sentido, consideró que en los próximos meses esa tasa de interés se irá ajustando, aunque no cree que será tan rápida, pero sí que se hará, porque ese es el propósito de las autoridades del Banco Central “impactar precisamente la tasa de interés de los bancos, si eso no se ajusta, entonces la decisión de la política no tiene sentido”.

El Banco Central, en su reunión de política monetaria del mes de diciembre de 2021, decidió aumentar su tasa de interés de política monetaria en 100 puntos básicos, de 3.50 % anual a 4.50 % anual.

De este modo, la tasa de la facilidad permanente de expansión de liquidez (Repos a 1 día) se incrementa de 4.00 % anual a 5.00 % anual y la tasa de depósitos remunerados (Overnight) de 3.00 % anual a 4.00 % anual.

Esta decisión respecto a la tasa de referencia se basa en una evaluación exhaustiva del impacto del covid sobre la economía mundial y la persistencia de las presiones inflacionarias de origen externo.-

