Exdirector de Presupuesto dice mal manejo de políticas sociales han afectado seriamente calidad de vida

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-Luis Reyes Santos, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, aseguró que el problema del gobierno no es la estabilidad económica del país, sino la falta de planificación y el mal manejo que ha hecho de las políticas sectoriales y sociales que han afectado seriamente la calidad de vida.

Manifestó que, a pesar de que el gobierno ha tenido aciertos en el mantenimiento de la estabilidad económica en un contexto internacional que ha sido desfavorable y a las presiones de precios, por las presiones inflacionarias que han surgido en gran parte como resultado de la entre guerra Rusia y Ucrania, el incremento de los commodities, especialmente del petróleo y el tema de los frentes; no puede decirse lo mismo sobre las políticas sectoriales y sociales que ha implementado.

En tal sentido, indicó que retornar las políticas sectoriales y sociales a los niveles que tenía previo al 2019 tomará mucho tiempo, debido al gran deterioro que presenta, lo que resulta muy cuestionable.

Señaló que hay una serie de indicadores sociales, como el empleo, la pobreza, la inequidad social que se han deteriorado más durante este periodo; y no hay una política clara por parte del Gobierno para recuperarlos.

Consideró que esta es una oportunidad para que el gobierno junto al sector empresarial, lance las grandes reformas, porque no se puede lardear ni presumir de los niveles de crecimiento y de la estabilidad económica, cuando no mejora la calidad de vida de la gente.

“El problema es que la pobreza se ha incrementado, los servicios públicos se han deteriorado, los niveles de inequidad son mayores; ha habido pérdida del poder de compra y los niveles de empleo son peores… y si a eso tu le sumas el tema de deterioro en servicios fundamentales como la seguridad ciudadana, la seguridad, la educación. Y el tema es con qué recursos el país le va a hacer frente a esas necesidades ciudadanas”, precisó el dirigente peledeísta en declaraciones ofrecidas en el programa Uno + Uno, reseñadas por la Secretaría de Comunicaciones del PLD.

Consideró que ahí es donde han estado los desafíos que el gobierno debe enfrentar, porque hay cosas que están pendientes, algunas de ellas resultado de esa herencia internacional y otras que se han magnificado, como resultado de la inexperiencia de los funcionarios del Gobierno.

En torno a las políticas de anticorrupción aplicadas por el gobierno, Luis Reyes expresó que debió eliminar, o por lo menos mitigar, la posibilidad de que el Estado se utilizara como fuente de acumulación originaria de capital, para evitar que los sectores empresariales que usualmente interactúan con el Gobierno lo utilizaran como forma de acumulación violenta, como que a veces se dan con determinados sectores y que están a la vista de todo el mundo y que qué son una fuente de estímulo a la corrupción de muchos funcionarios.

Al evaluar los esfuerzos sobre la reforma policial y la seguridad ciudadana, el dirigente peledeísta declaró que el problema fundamental es que, pese a que la administración de Danilo Medina dejó dos planes pilotos, actualmente no hay una práctica pública para combatir la inseguridad y la delincuencia ni para garantizar la seguridad ciudadana.

El economista afirmó que todos los esfuerzos que se están haciendo desde el gobierno y aspectos formales no ayudan en esencia a combatir la delincuencia ni a la seguridad ciudadana; por más presencia que haga el presidente de la República, si no cambia la cultura institucional de la Policía Nacional.

Luis Reyes reiteró que la República Dominicana siempre ha tenido una trayectoria de consolidación de la democracia que está ahí; y que cualquier gobierno, a partir del año 2004, ha tenido que encarar con grandes desafíos; pero que la falta de planificación y de seguimiento a las políticas públicas ha dificultado que el país pueda avanzar en términos de disminución de la delincuencia y de afianzamiento seguridad ciudadana.

“Ahora tenemos problema de sostenibilidad fiscal, tenemos falta de recursos para afrontar estas políticas sociales; porque el problema es que estamos identificando las necesidades, haciendo el diagnóstico, pero no hemos hablado de cómo lo vamos a resolver ¿Podemos nosotros financiar eso? No, posiblemente no lo podemos financiar y entonces eso nos plantea un desafío terrible”, enfatizó.