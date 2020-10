Exdirector de Presupuesto advierte es grave error generar percepción negativa de la economía dominicana

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El exdirector general de Presupuesto, Luis Reyes, advirtió que las actuales autoridades cometen un grave error tratando de generar la percepción de que la economía dominicana es un desastre, pues al hacerlo envían una señal de incertidumbre a los mercados internacionales y desestimulan la inversión interna.

“Constituye un error de las actuales autoridades generar la percepción de que la economía es un desastre, tanto para la colocación de nuevos instrumentos de deudas que ellos tienen contemplados en el presupuesto del próximo año como también para la recuperación interna de la economía porque los inversionistas locales, incluso los consumidores, necesitan creer que su flujo de ingresos se va a mantener a corto y mediano plazo para que ellos puedan mantener los niveles de consumo que tienen actualmente y los niveles de inversión en niveles razonables”, dijo Reyes.

Advirtió que cuando “se crea una percepción negativa de la economía, entonces la gente se retrae y el que tiene previsto que iba a comprar un vehículo, no lo compra. El que tenía previsto que se iba de vacaciones, no lo hace; el que tenía previsto que iba a comprar maquinarias nuevas, no las compra y entonces eso hace que se ralentice, que se desacelere, en el peor de los casos que se torne negativo el consumo de la población y de la inversión también”, advirtió el experto en Finanzas Públicas.

Al ser entrevistado en el programa Propuesta de la Noche por Digital 15, Reyes Santos dijo que por eso “es que nosotros invitamos a las autoridades a descontinuar el señalamiento de que recibieron una economía en quiebra, porque lo que eso significa es que nosotros como país no estamos en capacidad de pagar nuestras obligaciones de deudas” y luego se dificulta salir a vender instrumentos de deudas si el gobierno dice que hay dudas de que se pueda cumplir.

Mayor endeudamiento

En otro orden, advirtió que al ritmo que va el endeudamiento público dominicano actual, en dos años el gobierno de Luis Abinader habrá contratado más deuda que la concertada en los ocho años de la administración del presidente Danilo Medina

El economista apuntó que la política de endeudamiento de Abinader es por mucho más agresiva que la que practicó el presidente Medina.

“En el Presupuesto del próximo año hay 221,000 millones de pesos de endeudamiento, de los cuales el endeudamiento neto, o sea el que va a incrementar la deuda pública, son 145,000 millones, eso da unos 2,400 millones de dólares aproximadamente de endeudamiento neto y si usted suma esto a los 3,800 millones de dólares que se endeudó con los bonos soberanos, sitúa el endeudamiento neto del gobierno para el próximo año en más de 6,000 millones de dólares”, manifestó Reyes Santos.

Advirtió que en las condiciones actuales, en el año 2022 la economía dominicana se va a mantener en una situación de déficit fiscal, lo que provocará que el gobierno tenga que seguir endeudándose.

El exfuncionario expresó que “nada más hay que ver la tendencia de la deuda pública en los próximos 3 a 4 años, aun en el caso de que el gobierno haga una reforma fiscal exitosa, no creo que nosotros vamos a poder disminuir el déficit fiscal a cero”, por lo que tendría que seguir endeudándose y si termina en el 2021 con más de 6,000 millones de dólares en nuevas deudas y le adiciona lo que podría generar en el año 2022, “se confirma que la tendencia es a un mayor endeudamiento”.

En cuanto a la posibilidad de recuperación de la economía, Reyes Santos dijo que se puede esperar tendencias a la disminución de la contracción de la economía desde el segundo trimestre del próximo año para comenzar a crecer a tasas positivas, contrario a lo que ha estado ocurriendo desde el segundo trimestre de este año que la tasa de crecimiento es negativa.

“Habrá una recuperación económica y una recuperación en los ingresos. Lo que cuestionamos es si esa recuperación se va a producir en la magnitud que plantea el gobierno”, dijo el exdirector de Presupuesto, quien agregó el gobierno de Abinader tendrá un déficit fiscal a fines del próximo año mayor que el que tienen planteado en el presupuesto y en consecuencia el endeudamiento que van a generar no será 145,000 millones, sino un monto mayor para poder ejecutar el gasto de presupuesto.

. Pacto fiscal

Reyes Santos dijo que el país tiene una baja presión fiscal y por tanto requiere una reforma fiscal profunda, mucho mayor que la que estaba contenida en el proyecto de ley de presupuesto sometido por el gobierno al Congreso recientemente.

Para esa reforma, el economista aconseja mirar al conjunto de exenciones impositivas que las leyes le reconocen a los diferentes sectores productivos y a los consumidores. “Nada debería quedar exento de ser revisado, de ser sometido a una discusión porque los objetivos de una reforma fiscal deben estar dirigidos a corregir problemas de inequidad contributiva que hay actualmente en el sistema, debería auditarse la presión fiscal, pero debería hacerlo de la manera más equitativa posible”.

Dinero en efectivo

Ante la denuncia de actuales funcionarios de que el gobierno de Medina no le dejó dinero líquido en las arcas del Estado a la administración de Abinader, Reyes Santos respondió preguntando “cómo podíamos nosotros dejar dinero líquido si teníamos una caída en los ingresos de más de 130,000 millones de pesos”.

Explicó que el gobierno de Medina estaba honrando compromisos en abril, mayo y junio con una caída puntual de la economía, si los ingresos caen como resultado de una contracción de la economía “y apenas estábamos recaudando para satisfacer los gastos básicos del gobierno, ¿Cómo nosotros podíamos dejar recursos disponibles de las recaudaciones fiscales? Lo único que nosotros podíamos hacer es hacer las gestiones que les permitieran a ellos contar los recursos para cumplir con las obligaciones del presupuesto”.

Reiteró que Medina dejó 1,600 millones de dólares de préstamos que fueron renegociados con los organismos internacionales, de los cuales ya el Congreso aprobó 500 millones de dólares para ser desembolsados por el BID y hay pendientes otros 250 millones de dólares con esa misma entidad y hay otros 500 millones de dólares con otras dos entidades que también fueron negociados y que solo necesitaban la aprobación congresual.

“Recordemos que el gobierno pasado no tenía el control del Congreso y por tanto no es verdad que el partido que era oposición en ese entonces y que hoy es gobierno nos iba a aprobar a nosotros los préstamos que nosotros les sometíamos para dejarles dinero en caja”, cuestionó el exdirector de Presupuesto.

Reiteró que lo único que podía hacer el gobierno anterior, era dejarles negociados instrumentos de financiamiento para que pudieran atender las obligaciones, “pero de dónde podíamos dejarles dinero en caja si las recaudaciones ni siquiera eran suficientes para atender las obligaciones del gobierno”, puntualizó el experto.