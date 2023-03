(VIDEO) Dicent fue descargado por insuficiencia de pruebas en fraude Lotería

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional liberó este lunes al exadmistrador de la Lotería Nacional, Luis Dicent, quien era acusado de orquestar un plan en perjuicio a las bancas de apuestas con el bolo 13.

El tribunal dictaminó que ninguna de las imputaciones fueron corroboradas por los imputados y menos por los testigos, cuya sentencia fue a favor de Dicent.

Asimismo, cesó la medida de coerción que pesa en su contra consistente en arresto domiciliario, dejándolo absuelto y libre de las costas judiciales.

También fue liberado el camarógrafo Edison Perdomo Peralta.

En tanto que a William Rosario lo sentenciaron a 7 años; Eladio Batista a 6, a cumplir la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Hombres.

El tribunal, conformado por las magistradas Claribel Nivar, Yissell Soto y Katherine Rubio, sentenciaron a Valentina Rosario a 5 años, dos suspendidos y tres en Najayo-Mujeres, cuya defensa mostró inconformidad, también a Jonathan Brea, Carlos Beriguete, Felipe Santiago Toribio a la misma pena con tres suspendidos.

Mientras que Miguel Mejía y Rafael Mesa obtuvieron penas a 5 años todos en suspendidos.

Las juzgadoras motivaron la decisión, alegando que en el caso del camarógrafo y Dicent el Ministerio Público no pudo probar las evidencias.

“Los perdono a todos, incluso los que pensaron mal”, declaró Dicent tras la sentencia a su favor.

José Bernechea, abogado del principal acusado y actualmente absuelto, dijo que el tribunal aplicó el derecho. “Si me traen pruebas condeno, sino no puedo condenar, solo se basaron en que yo digo, no hubo un solo elemento de pruebas que vincularan a Dicent”.

Destacó que esas acusaciones le costaron a su cliente dolor y sacrificio.

