Excusas que ponen las personas para no arrepentirse de sus pecados

Amigo lector, en vista de que todos somos pecadores, Dios no quiere que se pierda su alma ni la de ninguna otra persona. Por eso, lo llama a arrepentirse de sus pecados y a que los confiese con sinceridad de corazón. Dios lo perdonará, por medio de su Hijo Jesucristo, razón por la cual, no debe permitir que la incredulidad, la dureza de corazón y las excusas se lo impidan.

Usted necesita entender, que mientras no se arrepienta, vivirá como esclavo del pecado y no es una persona libre. Tampoco es hijo(a) de Dios. Debo decirle, sin ánimo de herir su persona, que mientras no se arrepienta, es una simple criatura de Dios, semejante al caballo, a un ave, a una montaña o a un rio, desde el punto de vista espiritual.

El arrepentimiento posibilita que el Espíritu Santo lo convierta de una simple criatura, en una criatura espiritual. Esto así, porque experimentará un nuevo nacimiento, desde el punto de vista espiritual, lo que le permitirá cambiar su manera de pensar y de actuar.

No tenga dudas de que el Espíritu Santo le ayudará a vencer y a mantener bajo control los pecados que ahora dominan su vida. Se lo digo por mi propia experiencia. Dios viene introduciendo cambios y mejoras en mi vida, que nunca tuve, mientras viví como pecador no arrepentido. Con usted ocurrirá lo mismo.

En ese sentido, refiero lo que Romanos 8:14 enseña sobre ¿Quiénes son hijos de Dios? El texto bíblico enseña que son hijas o hijos de Dios las personas que son guiadas por el Espíritu Santo. Sin embargo, usted preguntará: ¿Y cómo logra una persona que el Espíritu Santo la guíe? Lo logra mediante el arrepentimiento de sus pecados.

Testifico que tan pronto me arrepentí de mis pecados, el Espíritu Santo vino a vivir dentro de mi corazón. Desde entonces, me ayuda en todas las cosas: me guía a conocer toda verdad, me la revela, me enseña y me convence del riesgo que corro si practico cualquier pecado. Además, me ha convencido del futuro juicio que habrá para todos.

Así que, anímese a hacer lo que yo hice: renuncié a las excusas que ponía para no arrepentirme de mis pecados. Dejé de argumentar que “hay demasiados hipócritas en la Iglesia” cuando descubrí, que el propio Jesús tuvo que decir, que de los doce discípulos que había escogido, uno de ellos era diablo y lo traicionaría (Juan 6:70). También, recordé que “dondequiera se cuecen habas”.

Niéguese, como hice yo, a expresar lo que dicen muchos: “No estoy preparado para arrepentirme. Eso no es para mí”. En lugar de ello, reconozca y confiese sus pecados y reciba perdón. Pero, no se conforme con eso. Reciba a Jesús como Salvador de su alma y Señor de su vida. Permita que lo adopte como hijo(a) de Dios y crea en El (Juan 1:12).

No piense más ni diga que es bueno(a), ya que ninguna persona lo es. Simplemente, decídase a nacer de nuevo espiritualmente. Decida cambiar su manera de pensar y de actuar (Lucas 18:19 y Juan 3:3)

No diga: “no siento nada ni me interesa nada de eso”. Usted no siente ni le interesan los asuntos de Dios, porque está muerto(a) espiritualmente. Jesús promete trasladarle de la muerte a la vida. Promete librarle de condenación y darle vida eterna. Aproveche esa trascendental oportunidad. Nadie más la ofrece.

Por ello, usted necesita oír la Palabra de Dios y creer en ella. Necesita tener fe en que Jesús fue enviado a la tierra a perdonar los pecados de las personas y a salvar sus almas. Usted es una de ellas. Además, crea en el que envió a Jesús a cumplir esa importante misión (Juan 3:36 y Juan 5:24)

No piense ni diga más: “no hay esperanza para mí” “No puedo creer”, si usted decide hacer la voluntad de Dios, Jesús le ayudará a comprobar que su doctrina o enseñanza es de Dios y que no habla por su propia cuenta (Juan 7:17) Si usted duda que Jesús puede salvarlo, oiga su voz y sígalo. Él le dará vida eterna y nadie podrá arrancársela de sus manos, porque El y su Padre son más grandes y fuertes que cualquier otro poder (Juan 10:27-30)

Evite la tentación de no arrepentirse de sus pecados, por pensar que “se reirán de mí” o que “hay demasiadas cosas que dejar”. No asuma la actitud de los padres del joven que fue sanado de ceguera, pero por miedo a que los judíos lo expulsaran de una sinagoga, se negaron a decir que Jesús lo había sanado y que El era el Mesías. (Juan 9:20-22)

Decida hacer morir su estilo de vida pecaminoso. Hágalo y tendrá vida verdadera, porque si se aferra a su vida de pecado lo perderá todo. Sin embargo, si aborrece sus pecados y los confiesa a Jesucristo heredará la vida eterna, que es mejor que todos los placeres y riquezas que ofrece el mundo (Juan 12:24-25)

Amigo lector, no puedo terminar, sin antes decirle, que está a tiempo para arrepentirse de sus pecados y salvar su alma. Por favor, no piense ni diga que es bueno(a), porque todos hemos pecado y necesitamos arrepentirnos. Renuncie a las excusas. No las ponga más. Oiga y obedezca el llamado que Dios le hace. Recuerde, que guerra avisada no mata soldado y si lo mata es por…

Por: Enrique Aquino Acosta

