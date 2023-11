Exclusión de candidatura a diputado de Robert Martínez de la FP podría ir al TSE

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El aspirante por la candidatura a diputado del partido Fuerza del Pueblo, Robert Martínez, afirmó que está dispuesto a llegar al Tribunal Superior Electoral, si no se esclarece la reserva de candidaturas en el partido verde, al entender que lo están excluyendo como candidato luego de obtener el segundo lugar en las encuestas.

“Las posiciones no se ceden ni se regalan, las posiciones se ganan, yo me he ganado esa posición y estoy firme en la decisión de ser diputado, porque ya tengo un compromiso con los ciudadanos y con una gran estructura política, porque he trabajado para eso”, señaló.

Al participar en un programa de radio, Martínez indicó que tras 4 años como regidor, construyendo una estructura política y siendo el más joven de la capital, se ha consolidado al punto de que en la primera encuesta que está publicada en la página del partido, obtuvo un sólido segundo lugar.

Resaltó además, que luego de algunas impugnaciones de compañeros que fueron excluidos, se realizó una segunda encuesta en la que también obtuvo el segundo lugar y por eso ya estaba seguro de la reserva.

Aseveró que se enteró por rumores de que hubo una tercera encuesta, donde los números no concordaron.

“En esa tercera encuesta supuesta y alegadamente no fui favorecido, algo que yo siempre he creído que los números no son golpes de suerte, al final los números son el resultado del esfuerzo de un constante trabajo y de una trayectoria política y una simpatía que haya calado ante la sociedad, en base a propuestas”, dijo el joven político.

En ese sentido, destacó que no ha recibido la información y son rumores, por lo que se va inscribir como candidato a diputado.

“Quiero hacer un aclarado, yo no estoy obsesionado con cargos, yo asumo causas y la causa que yo he asumido es ir al Congreso Nacional de la República, para defender los intereses de esta ciudad y quiero expresarles que estoy convencido que don Henry Meran, que es el presidente de la Comisión Nacional Electoral, es un hombre noble y honesto, por lo que esto tiene que ser una confusión, que se va esclarecer en los próximos días”.

Además expresó no querer personalizarlo, porque el que tiene un derecho adquirido, ya que tras dos encuestas en segundo lugar por las dos posiciones en las que estaba compitiendo, no hay lugar a dudas.

“Yo estoy seguro que es una confusión, porque mi partido crece en base a la meritocracia y se respetan los derechos, esto se va esclarecer próximamente”, apuntó.