Excandidato se vuela verja para presenciar revisión de votos nulos en Junta

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. El excandidato a diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por la circunscripción 3 de Santo Domingo, Claudio Caamaño Vélez, se voló una verja este jueves para presenciar el proceso de revisión de los votos nulos en la Junta Electoral de Santo Domingo Este.

Caamaño, junto a la excandidata Dulce Quiñones, también del PRM, experimentaron dificultades para acceder a la sede municipal y participar en el proceso de validación de votos nulos.

“Ustedes tienen que respetar la ley, yo soy un candidato, tengo derecho a estar aquí”, Tronó Caamaño, tras escalar y saltar la verja de la institución.

El también activista denunció que muchas de las valijas que contenían los votos nulos habían sido adulteradas, ya que presentaban desgarraduras y agujeros en los bordes.

Luego de una sentencia del Tribunal Superior Electoral (TSE), atendiendo a la denuncia de Caamaño, la Junta Electoral de Santo Domingo Este citó para las 8:00 a. m. a delegados de partidos y candidatos para proceder con la revisión de 6,700 votos anulados entre las 3 circunscripciones de la provincia Santo Domingo.

El fulgón con las valijas de votos nulos llegó a las 10:40 de la mañana de este jueves a la sede, donde el equipo de seguridad del recinto impidió el ingreso de los ya citados aspirantes.

“No entiendo por qué me dicen que venga si no me van a dejar entrar, Claudio para entrar se tuvo que volar la verja, obviamente yo no voy a hacer eso. Si ellos quieren yo entro, sino no”, dijo Quiñones.

Momentos después, Quiñones pudo ingresar a la edificación.

El proceso de revisión de votos nulos inició al mediodía de este jueves y se espera que culmine en el transcurso del viernes.

