Excandidata Alcaldía SDO por el PRSC pasa con su equipo político apoyar a Abinader

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La ex candidata a la Alcaldía en el municipio Santo Domingo Oeste por el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Amerfi Cáceres, se juramentó la tarde de este miércoles con el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, en un ambiente “rodeado de entusiasmo”, según consta en una nota enviada a El Nuevo Diario.

“Nosotros junto a nuestro equipo político hemos tomado la decisión de ponernos nuevamente del lado del pueblo, y eso sólo es posible apoyando a una persona honesta y que sí desea mejorar la calidad de vida de los dominicanos, y ese es Luis Abinader y el PRM en todas sus demarcaciones”, dice Cáceres.

La dirigente política expresa estar convencida de que Abinader y el PRM garantizan el progreso y honradez que requiere en estos momentos la República Dominicana “en sus cuatros puntos cardinales”.

“Esta tarde nos comprometemos con todo lo que esta candidatura representa, y estaremos siempre en disposición a todo, deseando que se nos vea como elementos de ayuda y colaboración”, agregó durante el acto de juramentación por parte de Abinader.

Afirma que en el paso político que acaba de dar la acompañan personas de gran experiencia, de preparación, dinamismo y de grandes cualidades personales y humanas.

Junto a Amerfi pasaron a dar apoyo al candidato del PRM, la ex candidata a diputada por el PRSC, Mayerling Infante Corona; los miembros de la Comisión Política reformista Bienvenido Vázquez, José Joaquín Ramírez, Plutarco Martínez (Papito), Víctor Rosado, Mathias Gómez (Papito).

También Javier Martínez, Rigoberto Aybar, Ana María Heiz, Rafael Silverio, Mariel Campusano, Marchelo Robles, Rafael Cuevas, José David Cruz, Sol Karina Santana y Kimberly De la Cruz Cáceres.

“Luis, me pediste que me la jugara por ti, que tú te la jugarías por mí: aquí estamos, vamos a darlo el todo por el todo para que tú seas nuestro próximo Presidente”, dijo en tono entusiasmado Amerfi Cáceres.

“A mis amigos reformistas, les hago este llamado: Balaguer murió y con él se llevó su legado, ya su obra quedó en el corazón de cada uno que le amamos, ahora tenemos que luchar por nuestro país, y si no es ahora no lo será después, pues ya el país no tolera un gobierno más de quienes por 20 años lo han estado saqueando sin piedad”, concluyó.

Anuncios

Relacionado