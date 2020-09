Excandidata a regidora por Circunscripción tres de Santiago presenta renuncia del PLD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO. La excandidata a regidora por la Circunscripción tres de Santiago, Jenny Flete, presentó su renuncia del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), alegando que se estructuró un “plan” para arrebatarle su candidatura.

“Mi familia y yo no permitiremos, bajo ningún concepto, atentados contra la moral y dignidad que nos caracteriza como seres humanos de bien, no solamente de palabra, sino también del corazón”, sostuvo.

A Continuación la carta íntegra de la excandidata:

Después de un cordial saludo, me dirijo a ustedes, con la finalidad de presentar mi renuncia de manera inmediata e irrevocable a mi calidad de miembro del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), única organización política que he militado desde mi adolescencia hasta el día de hoy. Decidí participar en la vida política para servirle al país. pero por los abusos y atropellos de parte de altos dirigentes del partido en Santiago, por esas y otras razones, mis principios morales me obligan a dejar las filas de esta organización política.

Fui candidata a regidora por la Cir. 3, pero un plan orquestado y bien estructurados por esos altos dirigentes, que me arrebataron la candidatura y se la otorgaron a otro candidato de su preferencia. candidato este, que ellos apadrinaban con sus estructuras y económicamente, pero no contaba con el respaldo del pueblo para salir electo en las elecciones municipales, celebrada el presente año. Mi familia y yo, no permitimos bajo ningún concepto, atentados contra nuestra moral y dignidad que nos caracteriza como seres humanos de bien, no solamente de palabras, sino también del corazón. Por tales motivos, hoy, dejo atrás una vida de sacrificios y lucha en beneficio del pueblo y el partido que me formé.

Mis sacrificios fueron tan grandes, en la lucha y defensa de la organización que, en múltiples ocasiones, mi vida corrió peligro, así como también la vida de algunos de mis seguidores. Agradezco, desde los más profundo de mi corazón, a muchos miembros de las bases del partido y a una parte de su dirigencia, por el apoyo a lo largo de estos años transcurrido dentro de la organización política.