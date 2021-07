Excandidata a diputada Karen Serrata renuncia del PRD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La excandidata a diputada por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) en la circunscripción cinco de la provincia Santo Domingo, Karen Serrata, informó este jueves que renunció a su organización política por considerar que la misma se ha alejado mil años luz de los ideales del Dr. José Francisco Peña Gómez.

Según nota de prensa, Serrata notificó que después de un profundo análisis he decidido renunciar de su condición de militante y dirigente nacional del PRD, por entender que el partido se ha alejado de sus orígenes, de la ideología que lo convirtió en el partido del pueblo, de la Democracia y la libertad.

Asimismo, dijo lamentar mucho que al hablar del PRD solo se pueda hablar de un partido con mucha historia, pero sin presente ni futuro, alegando que no cree en el relevo generacional ni en la capacidad dirigencial de las mujeres, siendo el PRD el partido del líder que más creyó en las mujeres.

La nota también indica, que junto a Serrata también renunciaron Rosanny Familia Rodríguez pesidenta de la zona W1, Octavio Cabrera Pérez, secretario político municipal, secretario de organización región Oeste y secretario de Organización zona H, Lizardo Ortiz, secretario de organización zona D, al igual que Yeraldina Montero Rodríguez, presidenta de la juventud de la Zona H.

También renunciaron Yorki Javier Cabrera, presidente de la juventud de la zona W1, Pelagia de Jesús Jiménez, coordinadora de la zona H, los cuales pertenecen a Los Alcarrizos, en la circunscripción 5.

Serrata agregó que el partido está cerrado hasta el 2023, ya que no se podrá celebrar convención hasta ese año, que no hay un plan de trabajo con miras a un crecimiento sostenible, y que bajo estas condiciones no se puede hablar de fortalecimiento del partido,

La excandidata a diputada dijo que se va con la satisfacción del deber cumplido, sin odios ni resentimientos, agradeciendo el cariño y el respeto de muchos de sus excompañeros.

Manifestó que está comprometida a seguir trabajando en favor de su demarcación, pero que con esta renuncia cierra un ciclo.

Relacionado