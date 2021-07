Exalcalde del PRD, Daniel Ozuna, pide se declare en estado de emergencia a Boca Chica

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, BOCA CHICA.- El exalcalde del municipio Boca Chica por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Daniel Ozuna, declaró este domingo, que, ante el abandono y el descuido de las actuales autoridades municipales, ese municipio debe ser declarado en estado de emergencia.

Ozuna, hizo un llamado a las autoridades municipales de Boca Chica, para que realicen un operativo de limpieza en todo el municipio ya que está copado de basura por las cuatro esquinas, incluyendo la avenida Las Américas desde que inicia en Boca Chica hasta La Caleta.

Dijo que Boca Chica se encuentra abandonado, sucio y lleno de vertederos, esa imagen le recuerda al año 2000, cuando los munícipes tenían que quemar la basura en todos los lados, principalmente en las avenidas y calles principales del municipio.

El exsíndico, manifestó que a su salida de la alcaldía le dejó ocho camiones propios del ayuntamiento y es verdad que la administración pasada lo destruyó todo, pero la nueva administración tiene más de un año y sin embargo este no tiene la mínima intención de hacer algo por el municipio.

Dijo que cuando la semana va a ser buena se ve desde el lunes, si a ti te eligen por cuatro años y te pasa más de un año, sin resolver los principales problemas que afectan ese municipio, entonces quieres dejar dicho que se embromó la semana.

Al ser entrevistado por periodistas del Grupo de Medios Digitales Atento, el ingeniero Daniel Ozuna, señaló que con la cantidad de dinero que se administra en el Ayuntamiento de Boca Chica, ya es tiempo de que el ayuntamiento tuviera camión propio y si no tuviera camión propio; por lo menos debería de alquilarlo para resolver el problema de la basura, porque el municipio está totalmente abandonado.

“La basura no es un problema sencillo, es un problema de salud, de imágen, de inversión, es un problema económico para los sectores productivos del municipio. Yo le hago un llamado a las nuevas autoridades, no de favor, porque ellos fueron electos para resolver los problemas, no para crear más problemas”, adujo Ozuna.

El ex síndico y dirigente del PRD, dijo que el Parque Central de Andrés y la esquina que está frente al Liceo, la meta que es una arteria comercial, la Marginal de las Américas del lado Sur, el barrio Alto de Chavón, la calle nueva de Los Tanquecitos, la calle Caracol que sale a la Fundación Rolling, se hayan convertido en vertederos, porque a las autoridades municipales no le ha dado la gana de higienizar al municipio completo de Boca Chica.

Enfatizó que Boca Chica se ha convertido en un solo vertedero, porque el ayuntamiento no se ha encargado de recoger la basura, ni siquiera ahora que estamos atravesando por la pandemia del Covid 19; enfermedad que ha puesto de rodilla al mundo, sin embargo, estas autoridades no asumen su papel de acabar con los vertederos improvisados que están a la vista de todo el que visita ese polo turístico.

Ozuna, afirmó que Boca Chica tiene un periodo de cinco años que todas las obras que se hacen no son municipales o son financiadas por el sector privado o son financiadas por el Gobierno central.

“Cuando nosotros administramos ese ayuntamiento nunca vimos a una empresa de las que cohabitan en Boca Chica, que se nos hayan acercado para donar equis cantidad para construir aceras y contenes, o para arreglar instalaciones deportivas, a mí nunca me dio nada; y nosotros resolvíamos los problemas hasta donde nos alcanzara la sabana como dicen popularmente”, señala el exalcalde del PRD Daniel Ozuna.

El dirigente perredeísta, manifestó que en su administración se destinaba RD$14,000,000,00 millones de pesos anualmente en el presupuesto participativo, y al cerrar el año, llegaba a más de RD$20,000,000.00 millones, porque los munícipes elegian obras y nosotros terminábamos las obras.

Además, en mi administración nosotros construíamos cuatro casas para los sectores más necesitados y la Iglesia Católica, la Evangélica y la Junta de Vecinos elegían una cada uno, y nosotros nos quedábamos con una a nivel administrativo para cuando ocurriera un incendio de una vivienda, nosotros resolver de inmediato.

Hace cinco años que ese programa se acabó, hace cinco años que el presupuesto participativo desapareció del ayuntamiento de Boca Chica, lo que quiere decir que estamos retrocediendo, en vez de avanzar, estamos dañando el municipio, hay muchas cosas que han desaparecido que nosotros la dejamos sobre rueda nada más era darles continuidad, las obras municipales como la funeraria, eso da pena y vergüenza, tanta gente que se están muriendo actualmente y una funeraria moderna, equipada de todo este desbaratada y cerrada y el carro fúnebre fundido.

