Exalcalde de Lima admite que OAS le ofreció aportes para su campaña en 2014

EL NUEVO DIARIO, LIMA.- El exalcalde de Lima (2014-2018) Luis Castañeda Lossio admitió que la constructora brasileña OAS le ofreció aportes para su campaña por una tercera elección en 2014, durante un interrogatorio con fiscales de Perú, según sus declaraciones publicadas este lunes en Lima.

Castañeda Lossio declaró el pasado 5 de agosto al fiscal Michael Chávez Terán sobre sus vínculos con los directivos de OAS, empresa con la cual la municipalidad firmó una adenda (anexo) al proyecto vial Línea Amarilla, después de presuntamente haber recibido 220.000 dólares de esta compañía en campaña.

El exalcalde, de 74 años, contó al fiscal que el expresidente de OAS José Adelmario ‘Leo’ Pinheiro Filho le dijo que “quería” ayudarlo en la campaña, a lo que él respondió: “Ya, está bien, gracias”.

“No le dije nada más”, aseguró Castañeda Lossio de acuerdo a un reportaje del programa “Punto Final” publicado por los diarios El Comercio y La República.

Castañeda Lossio agregó que en esa reunión estuvieron presentes la exgerente de promoción de la inversión privada de la municipalidad Giselle Zegarra y el secretario general de su partido, Solidaridad Nacional, Martín Bustamante, sus más allegados exfuncionarios.

Bustamante, según El Comercio, se ofreció como colaborador eficaz a la Fiscalía peruana, antes de que Pinheiro declarara a los fiscales peruanos que investigan los aportes de OAS a la campaña de Castañeda Lossio.

El exalcalde es investigado actualmente en Perú por el equipo de fiscales a cargo del escándalo de sobornos Lava Jato debido a la confesión de Pinheiro y de otro colaborador eficaz de haber entregado alrededor de 220.000 dólares a la campaña de Castañeda Lossio en 2014.

OAS ganó la concesión del proyecto Línea Amarilla, un sistema vial y de peajes en la capital peruana que tuvo un costo de 676 millones de dólares, así como del paso a desnivel 28 de Julio, en el centro de Lima.

El tres veces alcalde de Lima añadió que OAS sabía que el ofrecimiento “no significaba ningún rédito hacia ellos” y que además “dicho aporte estaba dentro de lo permitido por ley”, aunque los donativos privados en campaña no pueden exceder los 249.000 soles (75.454 dólares).

Castañeda Lossio confirmó que hubo ofrecimiento, pero indicó: “No puedo dar más detalles ya que no me meto mucho en tema de aportes, para no crear una relación”.

Por su parte, Pinheiro declaró a los fiscales peruanos que OAS aportó 220.000 dólares a la campaña de Castañeda Lossio y que tuvo al menos dos reuniones con Bustamante para coordinar esto.

Sin embargo, otro colaborador eficaz informó que OAS entregó 480.000 dólares al exburgomaestre para que no firmara el proyecto Río Verde, negociado por su antecesora, y lo sustituyera por la construcción de un paso a desnivel en el centro de Lima, según informó El Comercio.

Asimismo, Castañeda Lossio rechazó haber recibido algún aporte de la constructora brasileña Odebrecht, después de las declaraciones de su exsuperintendente en Perú Jorge Barata, que afirmó que entregó 112.000 dólares a Bustamante para la campaña de 2014.

Castañeda Lossio ha sido uno de los burgomaestres más controvertidos de la capital peruana por las denuncias de presunta corrupción en las obras y servicios realizados durante sus tres periodos en el cargo.

Abogado de profesión, Castañeda Lossio fundó el partido conservador Solidaridad Nacional para postularse a la presidencia en 2000 y 2011, pero su éxito en la política llegó en la municipalidad de Lima, una ciudad de casi 9 millones de habitantes, que dirigió en tres oportunidades (2003-2005, 2006-2010 y 2014-2018).

