Exalcalde de Cabral, Barahona, niega haya pasado al PRM

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El ingeniero Tomás Sánchez (La Bujía), exalcalde de Cabral, Barahona, desmintió categóricamente que esté en negociaciones o se haya juramentado en el PRM como habría dicho José Del Carmen Montero, expresidente provincial del partido de gobierno, a través de una foto que difundió en las redes sociales.

“Yo renuncié del PLD en octubre pasado. Me fui al extranjero en el mes de noviembre y es la fecha que acabo de llegar. No me he reunido, ni hablado, ni acordado nada con nadie; mucho menos juramentarme en ningún partido ni nada que se parezca. Incluso yo a ese señor llamado Montero ni le conozco”, expresó el exalcalde de Cabral.

La Bujía recalcó que para nadie es un secreto que los movimientos tácticos políticos en Barahona cada vez son mayores tendentes al próximo proceso electoral, pero que Montero le falta a la verdad, al ministro José Ignacio Paliza y a su presidente Luis Abinader.

Reiteró desconocer la intención que se persigue con esta falsa información, por lo que se desligó de las pretensiones que no se ajustan a la realidad.

