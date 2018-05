Ex secretario general del PED renuncia a campaña de Ramfis por desorden y deterioro en el PDI

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ El reconocido dirigente Miguel Durán, ex secretario general del Partido de la Esperanza Democrática (PED), creado por Luis Ramfis Domínguez Trujillo, renunció a su activismo en la campaña del aspirante presidencial, alegando que hay desorden y deterioro en la estructura del Partido Demócrata Institucional (PDI), liderado por el doctor Ismael Reyes, pero explicó que seguirá trabajando individualmente.

Durán dijo que su abandono como militante del PDI, porque no es de tendencia democrática como aparenta ser, sino que está en línea de ser un partido dictatorial e intolerante a la crítica subjetiva y objetiva.

Confirmó que no tiene que estar inscrito en el PDI para apoyar la candidatura de Ramfis, porque cree que lo puede hacer por sí mismo, pero sin atadura ni ensarto.

Manifestó, que la filosofía política que predica el PDI en Nueva York, se maneja bajo el manto de la doble moral y que eso se aparta de su vocación en hacer las cosas con rectitud y apegada a la verdad. “Pero que lamentablemente el concepto de verdad no existe en el regazo de esa organización política”.

Agregó que sigue ideales y no hombres.

“No busco dinero ni puesto público. Eso no me interesa porque lo que busco es justicia, igualdad social, salud y bienestar para el pueblo, seguridad fronteriza para que los haitianos no sigan cometiendo delitos en nuestro territorio como lo están haciendo y sin que ningún político se pronuncie al respecto. Mi lucha es por la patria, y cuando se pelea por ella, se hace honoríficamente con sentimientos del alma. Y para eso, es necesario estar lleno de pulcritud y dignidad verdaderamente patriótica”, precisó Durán.

Consideró, que los líderes políticos que pretendan gobernar la República Dominicana, deben tener mucho cuidado con la dirección de su partido y deben ser entregados y respetuosos al derecho ajeno porque su conducta refleja el éxito o fracaso que tendría un Gobierno encabezado por ellos.

“Acuso al doctor Ismael Reyes, de ser un líder presumido y sin respeto por la base de su partido, ya que en fecha reciente le había hecho un llamado público en su calidad de presidente nacional del PDI para que interviniera estatutariamente a fin de que se conformaran los directorios del mismo en los distintos condados de la diáspora y evitara el señalamiento de sus dirigentes, pero que él, con poca humildad y vocación democrática subestimó el valor del llamado e hizo caso omiso como si el militante y su voto careciera de importancia”, dijo.

“Ya el doctor Reyes, está embriagado de un poder que aún tiene bastante lejos y en vez de hacer que se fortalezca la base de su partido como debe ser, prefirió oír voces de sirena falaz, mezquina y confusionista ante de actuar en armonía y prepararse junto a todos para enfrentar al PLD y al voto ilegal de los haitianos que Danilo Medina ha empadronando a través de las gobernaciones de todo país”, señala Durán.

Precisó que no se puede marchar en contra del sentir democrático ni de la ética del orden financiero de los partidos, y que en esos dos aspectos, el PDI le está fallando al pueblo dominicano, siendo la otra razón por lo que abandona sus filas.

Recordó que en fecha 2 de mayo de los corrientes, el Pleno de la Junta Central Electoral (JCE), colocó al PDI en el listado de los partidos políticos que no presentan sus informes financieros de acuerdo al artículo 8 de sus reglamentos, y que establecen las normas contables para el manejo de la distribución de la contribución económicas que estado le otorga como fondos asignados y los ingresos y gastos provenientes de otras fuentes y cuyas operaciones financieras se deben presentar cada seis meses, certificadas por un Contador Público Autorizado (CPA).

“Por tal razón, no le entregaron los fondos correspondientes al primer semestre del año en curso. O sea, que el PDI como partido político tiene mañas muy evidentes de ocultar su estado financiero. Y de esa astucia hay mucho que preguntar”, advierte el renunciante.

Dijo que lo mismo está sucediendo en los Estados Unidos, muy en especial en el estados de New York, New Jersey y Pennsylvania, en donde el PDI-FRENO ha realizado innumerables desayunos pro-fondos, almuerzos y cenas, así como las ventas de gorras y camisetas en promoción a su candidato Trujillo y hasta el momento, no se sabe nada sobre la cantidad de millares de dólares recaudados en los eventos, ni en manos de quién está el dinero porque no se hacen los informes financieros de ingresos y egresos pormenorizados a la militancia y del cual está obligado a informarle, así como a la JCE.

Expresó que tampoco se han dado recibos de cobros oficializados del partido cuando se compra la boleta de entrada a los eventos, solo se entrega la parte inferior de la misma previamente numerada como señal de control administrativo del monto recaudado a quienes organizan esas actividades económicas.

Durán enfatizó, que esa acción mercantil es condenable si se comprueba como una actuación que lleve al traste de la búsqueda de dinero fácil y su evasión del pago de impuesto a la agencia de Servicio de Rentas Internas (IRS) de los Estados Unidos. “Aquí no se juega con el Tío Sam, pues hasta las iglesias de todo credo religioso llevan sus finanzas bien claras y entregan comprobantes de cobro cuando reciben aportaciones de sus feligreses y eventos”, dijo Durán.

Agregó que hay quienes ven la Ramfismanía como una oportunidad de sacar oro y no como una acción política de interés al país, pues sus actividades pro recaudación de fondos les quedan aparentemente desapercibidas pese a su estrategia de trabajo, pero no es así, porque están como el avestruz, que cuando se le persigue esconde la cabeza y enseña todo el cuerpo.

“Esa situación debe corregirse lo antes posible para que no se siga agrietando la candidatura de Trujillo”, reclamó Durán.

