Ex presidente de origen dominicano del Partido Demócrata lanzará campaña por gobernación de Maryland

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ El abogado de origen dominicano Thomas Pérez (Tom), quien presidió el Partido Demócrata por cuatro años, anunció que se lanzará como aspirante a gobernador del estado de Maryland, Estados Unidos, en un evento que convoca para este miércoles 7 de julio 2021 en la mañana.

Pérez, quien también fue secretario de trabajo y estuvo como una de las figuras claves en el Departamento de Justicia en el Gobierno de Barack Obama, buscará sustituir al republicano Larry Hogan, quien es el actual gobernador y tiene un mandato limitado.

La elección del gobernador estatal en Maryland, está pautada para el próximo año, 2022.

Pérez inició su campaña con un video que habla sobre sus raíces en el estado y destaca su servicio en la administración Obama, presentando imágenes del ex presidente en el podio de la Casa Blanca y elogiando su labor como Secretario de Trabajo.

Maryland representa quizás la mejor oportunidad para los demócratas de conquistar la gobernación en 2022.

El estado votó por el presidente Joe Biden dándole ventaja de más de 30 puntos en 2020.

Pérez, un residente del vecindario Takoma Park, un suburbio cercano a Washington DC, trabaja actualmente en un bufete de abogados en el área.

Se espera que las primarias demócratas para gobernador en el estado sean una competencia masivamente concurrida.

Varios candidatos ya han declarado sus aspiraciones entre ellos, Rushern Baker, ex ejecutivo del condado de Prince George, el contralor estatal Peter Franchot, el ex fiscal general estatal Doug Gansler, John King Junior, ex secretario de educación de Obama, el autor Wes Moore, Mike Rosenbaum, un empresario de Baltimore, Jon Baron, un ex ejecutivo sin fines de lucro y Ashwani Jain, ex candidato al Concejo Municipal del Condado Montgomery.

Pérez se desempeñó durante cuatro años como presidente del Comité Nacional del Partido Demócrata, en un momento en que su partido estaba asediado tres meses después de la sorpresiva derrota de Hillary Clinton ante el ex presidente Donald Trump.

Antes de desempeñarse como secretario de Trabajo dirigió la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, así como secretario de Trabajo del estado y miembro del Consejo del Condado Montgomery.

Entre los republicanos que han expuesto sus aspiraciones figuran la actual secretaria de Comercio del Estado, Kelly Schulz, mientras el vicegobernador Boyd Rutherford no se va a postular para suceder a Hogan.

El ex presidente del Comité Nacional Republicano, Michael Steele, también lanzará su campaña.

De ganar, Pérez se convertirá en el primer gobernador de origen dominicano en los Estados Unidos, luego que el también abogado dominicano Ángel Taveras, se quedara corto en el intento como nominado en las primarias demócratas de Rhode Island, siendo derrotado por la actual gobernadora Gina Raimondo en septiembre 2014, luego de ser electo alcalde en Providence.

