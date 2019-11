Ex pelotero Domingo Martínez asegura béisbol de Japón no impide peloteros jueguen en RD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El exgrandes ligas y primera base dominicano, Domingo Martínez, aseguró que el béisbol profesional de Japón no impide a sus jugadores que vean acción en el torneo de la Lidom.

“El equipo que yo trabajo nunca ha parado un pelotero aquí, al contrario, yo se lo he dicho casi a todos los gerentes que nos abran la puerta, para nosotros traer peloteros aquí, el pelotero toma su decisión. Enny Romero lanzó hasta el final, y fue firmado por nosotros”, explicó el exjugador mientras era entrevistado por Ramón Estévez para Deportes en Línea que se transmite a través de El Nuevo Diario TV.

Martínez reveló que están teniendo problemas para ser acreditados por la liga debido a que se piensa que su presencia tiene que ver con la detención de juego de algunos peloteros que están viendo acción en Lidom.

El exprimera base sostuvo que “nosotros estamos abriendo el mercado de los dominicanos en Japón, ahora la mayoría de esos scouts están cogiendo para Cuba y Venezuela, antes se veían más dominicanos, actualmente se están reclutando más jugadores cubanos y venezolanos que dominicanos”.

Continuando con lo relativo al paro de peloteros en Lidom, el exjugador dijo que “yo he escuchado muchos peloteros, que dicen, si me firman dejo de jugar de una vez, pero el equipo no le ha dicho que dejen de jugar, ejemplo Anderson Hernández jugó dos playoffs entero y después que terminó, que el Licey fue campeón, dijo yo cumplí y se fue a otros compromisos”.

