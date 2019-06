Ex Miss Universo Alicia Machado revela ha tenido varias novias

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, EEUU.- La ex miss universo Alicia Machado reveló que ha tenido relaciones sentimentales con otras mujeres, durante su participación en el festival Pride LGBTQ+, realizado en las calles de Hollywood este fin de semana.

“Sí yo he tenido varias novias, besos a todas”, dijo Machado sin entrar en detalles al respecto.

“Yo los amo, los adoro, siempre los defiendo, he tenido la oportunidad de estar en el Congreso de los Estados Unidos en varias ocasiones abogando por los derechos de todos nosotros porque todos son LGBTQ, todos”, indicó la modelo y actriz durante el acto en una entrevista que concedió para el programa Suelta la sopa de Telemundo.

“Yo creo que el amor es para todos, no sé, he tenido experiencias y yo creo que el amor es el amor. Pero no, a mí me gustan grandotas”, aseguró.

