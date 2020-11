Ex marino de EEUU hará su debut profesional como peleador de MMA en RD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El estadounidense Lex McMahon, quien formó parte de los marines de Guerra de Estados Unidos, hará su debut profesional en las artes marciales mixtas en el marco de la cartelera programada para celebrarse el 21 de este mes en el Pabellón de Esgrima del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

El anuncio fue hecho por el empresario Rodolfo Dahuajre, principal ejecutivo de la promotora Fighting Force Promotions, responsable de la organización de la citada velada, la cual será transmitida por una plataforma digital a más de 150 países.

MacMahon es un abogado, empresario, representante profesional de peleadores de la UFC, co propietario y jefe de operaciones de TITAN FC.

El competidor estadounidense subirá al octágono de la Fighting Force para enfrentar al experimentado Justin Thornton en un combate de la división de los pesos pesados y que estará dedicado a la lucha contra el trastorno de estrés postraumático que sufren los marinos de guerra de Estados Unidos y que provoca el suicidio de miles de veteranos año tras año.

La cartelera será celebrada a puertas cerradas y sin público, siguiendo estrictamente el protocolo sanitario establecido por las autoridades nacionales competentes.

Lex McMahon es un ex marino estadounidense que sirvió en dos tours de batallas y quien posteriormente padeció levemente de trastorno de estrés postraumático.

Su lucha con la enfermedad lo llevó a participar y formar parte activamente de la fundación AHERO, una organización sin fines de lucro que sirve para ayudar a los veteranos con la transición de la guerra a la vida normal.

“Estudios demuestran que más de 20 ex militares estadounidenses se suicidan cada día, por lo que he decidido a mis 49 años de edad pelear por primera vez y crear conciencia sobre esta batalla y que no haya ni uno más en el futuro”, sostuvo Lex McMahon.

Invitación a la Embajada Norteamericana en RD

Fighting Force informó que la Embajada de Estados Unidos le confirmó que se hará representar por una delegación, acogiendo una invitación de la promotora como para que apoye la iniciativa a favor de los veteranos de guerra estadounidenses.

UFC Fight Pass

El evento será televisado mundialmente a más de 150 países por UFC Fight Pass, plataforma exclusiva de la promotora líder mundial de MMA, la Ultimate Fighting Championship (UFC).