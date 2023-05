Ex jugador NBA Luis Flores enfrenta justicia este miércoles

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO. – Este miércoles 10 de mayo se lleva a cabo en el Palacio de Justicia de Santiago una audiencia contra Luis Flores, ex jugador de la NBA y gerente general de los Metros de Santiago. Flores está siendo acusado de perjurio por haber mentido a un tribunal, lo cual está penalizado en todo el mundo.

Según las declaraciones de la parte acusatoria, el proceso de perjurio tiene alrededor de 3 años, pero en rebeldía son 2 años. En 2021, la magistrada dictó la rebeldía y Flores y su esposa Georgina salieron del país.

El abogado Juan Francisco Minaya destacó que «si la rebeldía se levantara hoy, tendríamos que esperar otros 4 años para terminar el proceso y buscar justicia para una familia que está buscando que se respeten sus derechos».

Minaya agregó que «el delito per se no existe, por eso viene el delito de perjurio, que es mentirle a un tribunal para buscar la condena de una persona. Hasta ahora, solo estamos trabajando con el perjurio, pero no descartamos la posibilidad de abrir más procesos contra ellos».

Finalmente, el Lic. Juan Francisco Minaya también responsabilizó a Luis Flores y a su esposa de cualquier cosa que pueda suceder al señor Juan Durán y su familia, ya que están en peligro

