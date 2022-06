Ex canciller haitiano dice Abinader utiliza a su país “como un peón para avanzar en su agenda política”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El ex canciller de Haití, Claude Joseph, volvió a arremeter este sábado contra el gobierno dominicano, esta vez tras el presidente Luis Abinader reiterar su clamor ante la comunidad internacional, para que intervenga ante la situación que se vive en el vecino país.

Joseph sostuvo que el gobernante dominicano “no puede dejar de usar a Haití como un peón para avanzar en su agenda política”.

“Este es un hombre que no cumple su promesa a nivel nacional en muchos temas, pero cree que puede usar a Haití como su último recurso para complacer a los ultranacionalistas de su país para ganar votos. Hipocresía”, escribió el ex canciller en su cuenta de Twitter.

Asimismo, el viernes criticó a Abinader, luego de aclarar que no acordó con el gobierno de ese país regularizar a los inmigrantes y trabajadores haitianos en el país, ni apoyar la candidatura de la ex ministra de Salud Pública Haitiana para el cargo de directora general de la Organización Panamericana de Salud (OPS).

President Abinader can’t stop using Haiti as a pawn to advance his political agenda.This is a man who fails to deliver on his promise domestically on many issues, but believes he can use Haiti as his last resort to please his country’s ultranationalists to win votes. Hypocrisy…

— Dr. Claude Joseph (@claudejoseph03) June 11, 2022