Ex alcalde de Santiago Gilberto Serulle apoya aspiraciones a diputado de su hijo

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- Durante un encuentro con altos dirigentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM), el ex alcalde de Santiago, Juan Gilberto Serulle, dio todo su apoyo político, junto con su equipo, al aspirante a la candidatura a diputado Gilberto Serulle Jr, el cual tiene alta aceptación en el electorado, sobre todo en la circunscripción uno.

El ex alcalde de Santiago expresó que su vástago siempre le ha acompañado en su accionar político, por lo que entiende que a pesar de su juventud tiene alta experiencia y virtudes en el campo de la política.

El también ex diputado de la República, resaltó que la lealtad y solidaridad deben caracterizar al ser humano y son de las virtudes que adornan al aspirante a diputado Gilberto Serulle, y más en un mundo que ha estado contaminado por otros que han hecho de la política otra acción que no es el camino correcto.

“Nuestras acciones demostraron que nacimos para servir, y es por eso que andamos en esta ciudad caminando cada barrio de la Circunscripción 1, y la gente distingue las acciones que hemos realizado en este pueblo, y es parte del aporte y legado que hemos dejado tanto como legislador y como alcalde, y es justo que ese legado continúe desarrollando ese accionar y compromiso con la misma gente con las que yo he trabajado”, expresó Juan Gilberto Serulle.

“Estaré acompañando a mi hijo Gilberto en su accionar por los barrios junto a mis amigos, tengan o no tengan dinero, porque Dios me ha dado esa suerte, de permitirme ir a los estratos más bajos de la sociedad y me quieren, e igual me distinguen en lo más alto, y esa convivencia produce progreso, calidad de vida, bienestar y desarrollo” dijo el ex alcalde.

Gilberto Serulle destacó que durante su carrera como político y como médico, he tenido la oportunidad de cultivar muchas relaciones, sobre todo por el trabajo social que desarrolló en la medicina y muchas instituciones, al igual que profesionales en otras áreas como la ingeniería, el derecho, entre otros, con los cuales puede extender su mano amiga.