Ewan McGregor comenzará a rodar su serie de Obi-Wan Kenobi en marzo de 2021

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- Ewan McGregor regresará a su mítico papel de Obi-Wan Kenobi a partir de marzo de 2021, cuando comenzará el rodaje de la esperada serie sobre el universo Star Wars anunciada el pasado verano.

“Es la historia de Obi-Wan Kenobi. Empezamos a rodar en marzo del año que viene”, dijo el actor desde su casa durante una videollamada en directo con The Graham Norton Show de la cadena BBC.

A tiempo que confirmó el rodaje, Kenobi avanzó que contará la historia de Obi-Wan Kenobi enmarcada entre los acontecimientos de “Episode III – Revenge of the Sith” y “Episode IV – A New Hope”.

Sobre la posibilidad de regresar al personaje habiendo pasado tanto tiempo (en 2005 se estrenó la última película con McGregor), el actor de 49 años bromeó con que ahora se parece más que antes a Alec Guinness, quien interpretó a Obi-Wan Kenobi con 63 años.

“Cuando era mucho más joven, trataba de imaginar a Alec Guinness haciendo sus movimientos cuando era más joven. (…) Esta vez tendré una edad más cercana a él y será un desafío parecerme en algo. Un honor”, afirmó.

El proyecto despertó el entusiasmo de los fanáticos cuando se confirmó en agosto de 2019, a pesar que varias diferencias creativas llevaron a su suspensión posterior.

Más adelante, los estudios ficharon a un nuevo escritor, Joby Harold, para reescribir algunos de los guiones elaborados ya que querían evitar que la historia se pareciera demasiado a “The Mandalorian”, la otra serie sobre la franquicia galáctica que emite la plataforma Disney+.

“Creo que los guiones son geniales, estaban muy bien pero sencillamente quieren que sean aún mejores. Mantenemos el estreno. Todo bien”, explicó entonces McGregor.

Los rumores sobre la vuelta de McGregor a “Star Wars” llevaban difundiéndose desde hace años y su confirmación contentará a los nostálgicos de la segunda trilogía de la saga estrenada en 1999, que sirvió de precuela en la trama completa de películas.