Evitemos parecernos a la Argentina del 2001

Evitar parecerse a la Argentina del 2001 es un ejemplo de lo que hemos hecho mal en República Dominicana y que lamentablemente nos tiene hundidos en la situación económica y financiera que vivimos al día de hoy; todo esto al margen de la situación pandémica que hemos vivido.

Empecemos por describir el escenario de la economía Argentina del 2001:

Reformas fiscales que crearon nuevos impuestos, aumentaron tasas y ampliaron base de aplicación. Venta de bienes del Estado para financiar gastos público.- Aumento indiscriminado del gasto corriente del gobierno. Aumento de la deuda pública para financiar déficit y gastos corrientes. Altos costos laborales. Medidas de control de manejo de divisas.

Todo lo anterior, casualmente coincide con la situación de Republica Dominicana de los últimos 20 años y como los últimos 6 periodos gubernamentales han sido manejados por ejemplo la reforma fiscal del 2000 dirigida por Hipólito Mejía, la reforma fiscal del 2005 dirigida por Leonel Fernández, la reforma fiscal del 2012 dirigida por Danilo medina; sin dejar de mencionar que todas las antes citadas reformas fueron tendente a crear nuevos impuestos, aumentar tasas y ampliar bases de aplicación.

Por otro lado, privatización de sectores como, energía eléctrica, ingenios azucareros, empresas de distintas áreas agrupadas en CORDE, los hoteles estatales y los principales aeropuertos del país, lo que suponía una mejoría en los servicios y reducción del gasto público por ser estas empresas manejadas y propiedad del Estado supuestamente deficitarias, cosa que los mismos gobiernos privatizadores han reconocido con los años los errores cometidos en áreas específicas de dichos procesos.

El aumento de la deuda publica en relación a Producto Interno Bruto (PIB), de nuestro país, paso de ser en el año de 1998 un 13.85% a ser un 71.46% en el año 2020, lo que significa que la deuda publica aumento en los últimos 22 años alrededor de un 500%, lo cuestionable de este nivel de endeudamiento es que ha sido para financiar déficit presupuestario, relacionado con el nivel de gastos de los diferentes gobiernos que han transcurrido y que no ha producido el desarrollo económico esperado, lo equivalente en buen dominicanos a tomar dinero prestado para echar gasolina o pagar el teléfono, peor aún financiado deuda sobre deuda.

Los altos costos laborales que alejan al emprendedor, micro, pequeño y mediano, de la formalización laboral, es decir del empleo formal.

No menos importante es el control establecido en los últimos años por las autoridades monetarias y financieras, como por ejemplo el que un ciudadano no pueda adquirir en el mercado formal más de mil dólares en efectivo.

Finalmente existen muchas similitudes entre la Argentina del 2001 y la Republica Dominicana del 2021, y todo esto porque ninguno de los gobernantes de nuestro país en los últimos 22 años, no han asumido la responsabilidad de reducir el gasto público, hacer eficientes la empresas del Estado, organizar el mercado laboral que sería el resultado de una revisión profunda de la Ley de Seguridad Social y el Código Laboral, de revisar la calidad del endeudamiento y que esta traiga consigo desarrollo económico, además de la capacidad de producción de divisas que nos permitan asumir dichos compromiso financieros en el futuro, dando como resultado un nivel de deuda adecuado y la suficiente generación de divisas.

El presidente Luis Abinader tiene la oportunidad histórica de revertir la actual situación económica que vive nuestro país y de manera particular cada dominicano; tomando decisiones como la de reducir el gasto público, revisar la calidad del endeudamiento en cuanto a su retorno, a la capacidad de producir desarrollo económico; asumir una revisión integral de la Ley de Seguridad Social y el Código Laboral para lograr la formalización del mercado laboral, esperemos que el costo político de decisiones tan importantes de la nación no obstaculicen la oportunidad de que el Presidente tiene de hacer lo que se debe y no lo que políticamente a él le conviene.

Por Ysrael Abreu

Experto en finanzas e impuestos

Director de la comisión económica del PRD.

