Eventos deportivos aún no se reactivan, dice el Presidente

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Los eventos deportivos siguen en el limbo, luego de que el presidente Danilo Medina informara este domingo mediante alocución que no se abrirán aún los espacios de entretenimiento o recreación.

“No se abrirán aún los espacios de entretenimiento o recreación, como cines, teatros, gimnasios, eventos artísticos, deportivos y culturales. Así como marchas, mítines y caravanas, plazas comerciales, juegos de azar y el sector hotelero, entre otros. Asimismo, los restaurantes continuarían abiertos solo para pedidos y entregas a domicilio”, dijo el presidente.

Cabe resaltar que la Liga Dominicana de Fútbol (LDF) debía iniciar a finales del pasado mes de marzo, pero debido a la pandemia del coronavirus se desconoce la nueva fecha de inicia.

Los torneos superiores de baloncesto, tanto el de Santiago como el del Distrito Nacional fueron parados por el COVID-19.

La Liga Nacional de Baloncesto (LNB) no se ha pronunciado, por lo que no se sabe si se jugará o no este año.

El torneo de voleibol del Distrito Nacional está en una especia de limbo, por lo que se desconoce una fecha a jugar.

El PGA Tour de Corales también fue movido para el mes de septiembre. El torneo del Puerto Plata Open, del PGA Tour Latinoamérica podría ser jugado en octubre.

