Evangelista invita abandonar la arrogancia y ser imitadores de Jesús 

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El evangelista Anderson Núñez invitó a la sociedad a aprender a ver al prójimo con altura y no con arrogancia, porque estas son las acciones que cierran las puertas del cielo.

“Cuando considero a mi prójimo, no me creo la gran coca cola, no me creo que sea el que sabe más, yo me estoy pareciendo a Jesús, porque Jesús se desprendió de sí mismo, primeramente para darnos vida eterna y luego cuando se va nos dice: es necesario que yo me vaya para que venga sobre vosotros Espíritu Santo”, comentó.

“Jesús nos enseña que debemos ser imitadores de él desprendiéndonos”, manifestó el predicador durante la conducción del programa “Cristianos en Confianza”, que transmite la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

En ese aspecto, Núñez agregó que es necesario tener cuidado con las actitudes adoptadas, porque algunas suelen afectar a las personas y quienes les rodean.

“Dile al que está a tu lado: tú harás mayores cosas que yo y eso a ti te hace grande, eso te hace menos que nadie y si el que tú enseñas, después quiere creerse más que tú, él se la va a ver con Dios, porque quien está siendo grande eres tú”, comentó.

“Yo tengo que ver a mi prójimo con altura, porque eso habla de mí, cuando yo veo a mi prójimo por debajo de mí, yo lo estoy viendo con una actitud de arrogancia”, aconsejó.