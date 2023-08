Evangelista fustiga iglesias estén llenas “sicarios espirituales”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El evangelista Alexis Javier manifestó que el problema que hay dentro de las iglesias es que abundan los “sicarios espirituales”, pero hay pocos líderes restauradores.

Sostuvo que esta situación ha alejado a muchas personas de Dios y está propagando una religiosidad vacía en la sociedad.

En ese sentido, consideró que la responsabilidad recae sobre los líderes de las iglesias, porque son ellos los responsables de mostrarles a sus hermanos en el espíritu cómo ser verdaderos cristianos, mas no religiosos.

“Si tú vienes de las drogas, el alcoholismo y te convertiste y yo soy un pastor totalmente religioso, tú vas a aprender lo que yo te enseño. Si yo te digo que todo es del diablo, el que no tiene corbata es del diablo, el que tiene tenis es del diablo, tú vas a aprender lo que yo te enseñe, entonces, el problema no es el hermano, ese hermano fue enseñado por alguien que le enseñó la religiosidad”, detalló.

“Mientras tengamos gente genuina y pastores genuinos, tendremos hombres y mujeres de Dios genuinos; en cambio, si tenemos líderes religiosos tendremos personas religiosas”, expuso durante un diálogo con el predicador Anderson Núñez, en el programa “Cristianos en Confianza”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).



