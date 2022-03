Evan Fournier lamenta la falta de confianza de los Knicks

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- Los New York Knicks siguen acumulando derrotas mientras ven como se aleja el objetivo del play-in. Una meta que, en cualquier caso, era un mínimo exigible al inicio de la temporada. Gran parte de la culpa de esto la tienen sus dificultades para mantener el nivel de juego en los últimos cuartos o cerrar partidos apretados. Los Knicks acumulan un 13-19 en partidos que se deciden en el clutch y son 2,7 puntos peores que sus rivales por cada cien posesiones en el último cuarto. Evan Fournier ha reflexionado sobre los bajones que vive el equipo en esos momentos finales. «Estamos en un momento en el que vamos dos o tres abajo, el rival hace un parcial y bajamos las cabezas» declara el francés.

Fournier achaca esto a la falta de confianza y unión. «Nuestra unidad como equipo en esos momentos no es lo suficientemente buena. Me refiero a no confiar lo suficiente los unos en los otros. No tenemos confianza en nosotros mismos tampoco, estamos dubitativos. Mientras no solucionemos esto va a ser difícil ganar partidos igualados contra buenos equipos» aseguraba el escolta tras la última derrota. «A lo mejor una buena victoria nos ayudaría a levantar el ánimo».

Preguntado por los mismos problemas, a Tom Thibodeau le salía echar de menos a Derrick Rose, recientemente recaído de su lesión. «El cuarto cuarto es diferente. Cuando tienes un jugador experimentado en esas posiciones creo que puedes controlar mejor las cosas. Estamos trabajando para mejorar». De momento ese trabajo no hace mejorar las cosas. New York acumula cinco derrotas seguidas y está cuatro partidos por debajo de los puestos de acceso al play-in. Para más inri, Tankathon les sitúa como el equipo con el quinto calendario más complicado de aquí a final de temporada.

Relacionado