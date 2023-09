Eury Pérez sobre su primer año en GL: “Gocé cada minuto”

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK — Ahora que ha llegado a su final la temporada del derecho Eury Pérez, tras el dominicano ingresar a la lista de lesionados de los Marlins por una inflamación de la articulación sacroilíaca izquierda, el abridor se atrevió a reflexionar un poco sobre su tiempo en las Grandes Ligas.

Como cotizado prospecto de los Peces, su muy anticipado debut con el equipo grande llegó el 12 de mayo y el quisqueyano ya ha dejado su huella en la franquicia, al llegar a los 100 ponches en la segunda menor cantidad de episodios en la historia de los Peces (76.2). También es el primer serpentinero de 20 años o menos en registrar dicha cantidad de ponches desde que el fallecido cubano José Fernández lo logró en el 2013.

Con todo eso en el retrovisor, Pérez no dudó en hablar de lo contento que estuvo con su desempeño con el equipo grande y describió con una palabra su tiempo en Miami: “Genial”, le dijo el joven serpentinero a LasMayores.com.

“En verdad, muy orgulloso del trabajo que he hecho”, dijo Pérez. “Me he sentido muy afortunado por la oportunidad. Me sentí súper bien; gocé cada minuto. Salí a divertirme cada día … era demasiado especial para mí, en verdad”.

Aunque su tiempo con los Marlins fue pausado el 7 de julio, cuando fue bajado a Doble-A Pensacola tras 11 presentaciones para limitar su volumen de trabajo, Pérez ya sabía lo que debía hacer y que tenía lo necesario para medirse con bateadores de mayor nivel.

Dicha claridad lo llenó de confianza, hasta el punto de que no se olvida de cuál fue exactamente el momento en que pensó y sintió que pertenecía en una lomita de Grandes Ligas.

“Cuando fui a Anaheim, que vi a [Shohei] Ohtani, a Mike Trout, yo estaba un poquito nervioso ese día”, recordó Pérez. “Cuando vi que ponché a Ohtani en ese primer turno, fue increíble. Dije ‘No, ya, esto es un sueño hecho realidad’. Lo disfruté al máximo. (Agarré) la bola y hasta me la firmó. Fue increíble”.

Otro aspecto que Pérez destacó que fue de gran ayuda para acoplarse a las Mayores fue el contar con su compatriota y el as de los Peces, Sandy Alcántara, como mentor desde su llegada a Miami — literalmente.

“Siempre está dándome consejos y apoyándome fuera del terreno, dentro del terreno”, declaró Pérez, quien agregó que el mayor consejo que recibió de su compañero fue para cuando lleguen los malos momentos.

“Ayudándome a mantenerme firme. Un día va a ser malo, pero no va a ser el primero … esto es sólo el comienzo. No tengo por qué bajar la cabeza, sino prepararme para la otra salida”.

La campaña de Pérez concluyó antes de tiempo debido en gran parte a que su volumen de trabajo este año fue el mayor que en cualquiera de sus temporadas como profesional. En sus dos estadías con los Marlins, más sus presentaciones en Doble-A en el 2023, Pérez lanzó un total de 128 entradas. En sus cuatro años en las Ligas Menores, el diestro tiró un total de 191.2 episodios.

Sin embargo, aunque se siente algo desilusionado por el hecho de no poder seguir aportando a un club de Miami que sigue luchando por uno de los Comodines en la Liga Nacional, Pérez se siente orgulloso de ser una de las piezas que tienen a su equipo en esta posición.

“Obvio, eso es lo que queremos nosotros, estar en los playoffs. [Llegar a] pitchear en un juego muy importante”, dijo Pérez. “Es un poquito frustrante, pero a la vez lo he entendido, porque es cuidándome y cuidando mi salud para ya el siguiente año. Pero comoquiera, seguimos dando el mismo apoyo”.