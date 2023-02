Eury Pérez lanzó fuego en su primera sección con los Marlins

EL NUEVO DIARIO, JUPITER, FLORIDA — Anoten al campeón de bateo de la Liga Americana en el 2022 entre la lista cada vez más grande de fanáticos del derecho dominicano Eury Pérez.

Ranqueado como el mejor prospecto de los Marlins (Nro. 13 general para MLB Pipeline), Pérez lanzó su primera práctica de bateo en vivo del campamento del equipo grande la mañana del lunes en el complejo del Roger Dean Chevrolet Stadium.

Luego del enfrentamiento, el venezolano Luis Arráez, quien llegó en un cambio desde los Mellizos esta temporada muerta, le hizo algunos comentarios al adolescente.

“No le dije mucho, pero es ‘nasty’”, dijo Arráez. “Parece un veterano allí. Sé que es como el hijo de Sandy [Alcántara], así que trató de seguir a Sandy, y es ‘nasty’. Acabo de hablar sobre el cambio. Me tiró un cambio — el primero fue malo — pero el último fue un tremendo pitcheo. Casi me rompe el bate. A mi casi nunca me rompen el bate. Y él casi me lo rompe. Está ‘nasty'».

Durante la sesión de práctica de bateo en vivo de 25 lanzamientos, Pérez alcanzó un máximo de 99 mph y lanzó todo su arsenal, enfocándose en ubicar bien su slider y su cambio en la zona. El día anterior, vio a su mentor hacer lo mismo mientras se enfrentaba a Jazz Chisholm Jr. en el mismo campo trasero.

Según el informe de MLB Pipeline, la slider (60) y el cambio (70) de Pérez son envíos que están sobre el promedio en la escala de 20-80 que utilizan los scouts. Su cambio de casi 90 mph generó una tasa de swings en blanco de 61% en el 2022 casi a la forma en la que cae y se mueve, mientras que la slider de cerca de 85 mph ya muestra más consistencia que su curva.

“Es solo cuestión de atacar la zona”, dijo Pérez. «Es algo que siempre veo de él, y se quedó ahí conmigo. De esa manera sabes que los bateadores pueden hacer su trabajo y yo haré el mío y es sólo cuestión de seguir haciendo eso”.

Recibiendo los envíos de Pérez estuvo su compañero de batería en Doble-A Pensacola, Paul McIntosh. La confianza y familiaridad entre ambos demostró ser de ayuda mientras Pérez se enfrentaba a Arráez y a tres jugadores invitados al campamento como Alex De Goti, Jacob Stallings y Nick Fortes.

Sentados detrás del plato estaban el propietario principal Bruce Sherman, la gerente general Kim Ng, el consultor del departamento de béisbol Terry Collins y el manager Skip Schumaker, quien estaba ansioso por ver lanzar al adolescente. Hubo una energía similar a cuando Alcántara subió al montículo el día anterior.

«No he visto a Pérez más que en bullpens o videos de las menores», dijo Schumaker antes de la sesión. “Así que estoy emocionado de ver lo que va a hacer. Tampoco quiero que se entusiasme demasiado y sienta que tiene que lanzar 102 mph contra Jazz. Tratando de llevar con calma a algunos de estos muchachos jóvenes, y que no sientan que tienen que impresionar demasiad el 20 de febrero, es importante”.

El veterano Johnny Cueto, que abrió la sesión de práctica de bateo en vivo, también quedó impresionado. El dominicano, adquirido por los Marlins esta temporada muerta, no podía creer que Pérez no cumplirá 20 años sino hasta el 15 de abril.

“Tiene un buen arsenal. Buen repertorio”, dijo Cueto. “El talento que tiene este muchacho es increíble. Nos encantaría verlo en las Grandes Ligas en algún momento».

Pérez indicó que era emocionante tener “gente talentosa” viéndolo lanzar. Esperaba recibir consejos de esos ojos adicionales, consejos que pondría a trabajar la próxima vez que suba en el montículo. Su primer entrenamiento de primavera a nivel de Grandes Ligas se trata de absorber la experiencia y al mismo tiempo darle al club algo en lo que pensar cuando decida quién iniciará la campaña en las Mayores.

“Se siente muy bien enfrentar a estos bateadores”, reconoció Pérez. “Se siente un poco como las Grandes Ligas, pero es algo en lo que tienes que seguir trabajando y enfrentando a estos bateadores. Se siente increíble”.

