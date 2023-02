Eury Pérez enciende la pistola de radar en su debut de primavera con los Marlins

EL NUEVO DIARIO, JUPITER. — Es seguro decir que el principal prospecto de los Marlins, Eury Pérez, estaba emocionado por su debut en la Liga de la Toronja.

Pérez encendió la pistola de radar con 99.6 mph contra el finalista del Premio MVP de la Liga Nacional 2022 Nolan Arenado, el segundo bateador que enfrentó en la derrota del domingo por la tarde 8-2 ante los Cardinals en el Roger Dean Chevrolet Stadium.

«Hablando de Arenado, uno de los jugadores más notables a nivel de las Grandes Ligas, es un jugador increíble, así que estaba dando un poco más, no solo con él sino con todos los jugadores, tal vez un poco más con Arenado». Pérez dijo a través del intérprete Luis Dorante Jr. «Fue muy emocionante enfrentarlo».

Pérez, quien cumple 20 años el 15 de abril, mostró destellos de su potencial electrizante al tiempo que destacó las casillas que aún deben verificarse en su desarrollo durante su salida de dos entradas. Permitió una carrera y cuatro hits con un ponche contra una alineación formada por la mayoría de la lista proyectada para el Día Inaugural de los Cardinals.

Con la tarea de seguir al veterano de 15 años de la MLB, Johnny Cueto, el domingo, Pérez trabajó un tercero sin anotaciones en 17 lanzamientos. Juan Yépez saltó a la derecha poco profundo en el primer lanzamiento, un lanzamiento de cuatro costuras de 98 mph, antes de que Arenado conectó un rodado a la tercera base. Nolan Gorman luego conectó un sencillo de dos strikes para presentar un enfrentamiento de los 15 mejores prospectos de MLB Pipeline: Pérez ( No. 13 ) vs. Jordan Walker ( No. 4 ).

Walker, quien conectó un jonrón de tres carreras en su primer turno al bate, lanzó un sencillo dentro del cuadro (velocidad de sprint de 28.5 pies/seg) al lado izquierdo del cuadro para mantener viva la entrada. Luego, el juego se aceleró un poco para Pérez, ya que se opuso con dos corredores en movimiento y Alec Burleson en el plato. Eso no desconcertó más a Pérez: ponchó a Burleson en un cambio de 91 mph fuera de la zona de strike.

«Lo disfrutamos», dijo el as de los Marlins, Sandy Alcantara, quien recibió su premio Cy Young de la Liga Nacional antes del juego y ha sido mentor de Pérez. «El primer lanzamiento del juego, 98 [mph], es algo que no hice cuando era joven como él. Lo viste. Estaba un poco nervioso. Pero eso me pasó a mí, le pasó a todos. Es talentoso Ojalá tenga la oportunidad en septiembre, ojalá podamos verlo en septiembre. Tiene que seguir trabajando duro, seguir estando saludable y seguir compitiendo, y tendrá la oportunidad».

En el cuarto inning, Andrew Knizner rodó un rodado y José Fermín pegó un doblete. Después de un lineout de Tommy Edman, Tyler O’Neill conectó un doble RBI en un control deslizante de dos strikes. El entrenador de lanzadores Mel Stottlemyre Jr. visitó el montículo y transmitió el mensaje de que Pérez necesitaba mezclar más sus lanzamientos. Pérez estaba cayendo en patrones, algo de lo que es difícil salirse con la suya a nivel de Grandes Ligas.

«Estaba más o menos amable de dejarlo hacer lo que se sentía cómodo hoy, solo porque era su primera salida», dijo Jacob Stallings, quien no había atrapado a Pérez antes. «Pero eso es parte de aprender cosas, y probablemente se metió en un par de patrones allí, y también aprovecharon las bases, porque se metió en un patrón, la misma apariencia. Eso es solo parte de eso. Es un chico joven, nunca lanzó por encima de Doble-A. Llegará allí».

El primer campamento de grandes ligas de Pérez es una experiencia de aprendizaje. El gerente Skip Schumaker encontró alentador el debut del adolescente. Entre un lanzamiento fácil, el dominio de todos sus lanzamientos y una bola rápida alta en los 90 que puede jugar al nivel de la MLB, hay mucho que me gusta de Pérez.

Después de la visita al montículo de Stottlemyre, Pérez superó a Yepez en un turno al bate de ocho lanzamientos con un popout al final de la entrada para dejar a un corredor en posición de anotar. Le demostró a Schumaker que Pérez podía competir.

«Que él puede hacerlo», dijo Schumaker sobre la comida para llevar. «Creo que eso es lo que tienes que entender cuando sales por primera vez, no estás seguro de si puedes hacer esto o no. Crees que puedes hacerlo. Hasta que sales y hay fanáticos y te enfrentas Nolan Arenado y algunos chicos grandes por ahí [usted no sabe]. Es una buena competencia, y ahora entiende que todavía hay trabajo por hacer».

Relacionado