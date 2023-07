Eury Pérez cerró por lo alto primera mitad de ensueño en las Grandes Ligas

EL NUEVO DIARIO, MIAMI – Si el jueves resultó ser la última salida del derecho de los Marlins Eury Pérez por un tiempo, qué manera de terminar su primera mitad.

El dominicano Pérez permitió una sola carrera en seis innings, pero eso lamentablemente para él fue suficiente para llevarse la derrota el jueves en el revés 3-0 ante los Cardenales en el loanDepot park. Miami dejó 10 corredores en base y sus toleteros se fueron de 10-1 con corredores en posición de anotar, sin poder completar la barrida de la serie de cuatro juegos.

Pero no dejen que eso les haga perder de vista lo que ha hecho Pérez desde que llegó a las Grandes Ligas.

Piensen en todo lo que ha vivido el derecho en los últimos cuatro meses: Comenzó su segunda temporada consecutiva en Doble-A Pensacola, dejó atrás su adolescencia, ascendió hasta convertirse en el mejor prospecto de pitcheo de todo el béisbol y debutó en las Grandes Ligas. Su EFE de 1.34 en sus primeras nueve salidas lo situó en las mismas listas que dos fenómenos: el mexicano Fernando Valenzuela y Dwight Gooden.

“Cada experiencia, cada bateador al que me enfrento es un recuerdo para mí”, dijo Pérez tras concluir el juego. “Es algo que voy a recordar siempre. La experiencia con los jugadores es algo que nunca olvidaré. Tengo esa mentalidad de seguir para adelante. No sé si me van a parar ahora o cuándo va a pasar, pero mi mentalidad es seguir trabajando duro y estar listo para ayudar a este equipo en todo lo que pueda”.

Pérez, de 20 años, ya ha superado su récord de innings laborados en una sola temporada (84.1) entre su estadía en Doble-A Pensacola y las Mayores. Con la pausa del Juego de Estrellas comenzando el lunes, los Marlins podrían parar a Pérez con el fin de tenerlo disponible más tarde en la lucha por llegar a la postemporada y más allá. Independientemente de lo que Miami decida hacer, será una decisión difícil teniendo en cuenta lo dominante que ha sido.

He aquí una versión abreviada de algunas de las impresionantes cosas que ha hecho Pérez:

– Su EFE de 2.36 es la mejor para un pitcher de 20 años o menos desde 1920 en sus primeros 11 juegos (mínimo 50 IP)

– El jugador más joven (20 años y 71 días de nacido) desde al menos 1901 en registrar tres salidas consecutivas de más de seis entradas sin anotaciones.

– Más de cinco innings de una o ninguna carrera en ocho de sus primeras 11 aperturas, la mayor cantidad para un lanzador debutante desde al menos 1901.

Aunque Pérez no tuvo su mejor comando el jueves, jornada en la que le dio bases por bolas a dos bateadores y un bolazo a otro, permitió apenas una carrera, un cuadrangular de Nolan Arenado en el sexto inning. Con la cuenta en 2-1, Arenado mandó un slider abajo en la zona por encima del muro del jardín central derecho.

“[Pérez] es super talentoso”, dijo Arenado. “Todos sus brazos, en realidad — y ni siquiera nos enfrentamos a Sandy [Alcántara]. [Jesús] Luzardo tiene tremendo brazo. Brandon Garrett es [un pitcher] sólido. Al que le dimos duro es un pitcher sólido y todos han tenido buenas temporadas. Pérez se destaca con todo, y nos lo puso difícil. Tuve algo de suerte contra él, y estoy contento de que la bola salió».

El partido del jueves le dio a Pérez un nuevo reto: su primera oportunidad para recuperarse de una mala salida en Grandes Ligas. El sábado en Atlanta, el quisqueyano permitió siete carreras y sacó apenas un out contra los Bravos. De esa manera, se convirtió en apenas el segundo lanzador en la historia de la franquicia que permite seis carreras o más y saca un out o menos en una apertura, uniéndose a Carl Pavano (27 de julio del 2003).

¿Cómo utilizó Pérez el tiempo entre una apertura y otra? ¿Y qué aprendió del mal momento? El dominicano se enfocó en elevar su recta aún más para conseguir mejores resultados con su cambio y su slider en la parte de abajo. Vio resultados inmediatos el martes, ya que consiguió seis de sus siete ponches con el slider, que empezó con un índice de batazos en blanco de 42.6%.

“Así es él”, dijo el capataz Skip Schumaker. “Es por eso que estamos tan impresionados con el lado mental de Eury Pérez y lo que hace entre una apertura y otra. … Lo hemos dicho antes, que es como el unicornio. Con su carácter no parece tener 20 años.

“Tuvo muchachos en base, en la segunda base, varias veces hoy. No te darías de cuenta que eran situaciones grandes por su comportamiento en el montículo. Ves el lenguaje corporal, y luce como un as en cualquier situación, y simplemente es impresionante”.

