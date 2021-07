Euri Cedeño avanza a cuartos de final; dedica victoria a su padre

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El dominicano Euri Cedeño avanzó a los cuartos de final en el boxeo de los Juegos Olímpicos al derrotar este miércoles en la noche por decisión dividida al argentino Francisco Daniel Verón.

Cedeño dominó los dos primeros asaltos de la pelea, según el criterio de los jueces, lo que le permitió ganar el desafío 3-2 sobre su rival argentino.

Al ser entrevistado luego del combate, Euri dijo que esta victoria se la dedicaba a su fenecido padre, Aquino Cedeño Severino, quien lo impulsó a la práctica de esta disciplina deportiva.

“Esta pelea se la dedico a mi padre que desde el cielo me está mirando y me siento muy agradecido con él y le voy a dar su medalla, que siempre me pidió antes de morir”, declaró el púgil dominicano, quien acciona en la división de 69-75 kg.

Euri y su hermano Hendri Cedeño fueron llevados al boxeo por su padre, quien amaba este deporte y se dedicaba al desarrollar atletas en este deporte en La Romana, donde dirigía su gimnasio, esto a pesar de que sus hijos querían incursionar en el béisbol, uno de los deportes más populares de la República Dominicana.

Cedeño, quien volverá al cuadrilátero el próximo sábado, ante el ucraniano Oleksandr Khyzhniak, pidió al pueblo dominicano que continúe apoyándolo y por amor al país, va en busca de la medalla de oro.

“Al pueblo dominicano que me siga apoyando. Por mi bandera y por mi patria, vamos por la de oro”, concluyó Cedeño.

Relacionado