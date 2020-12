Euri Cabral admite cometió error al pedir apresados del PLD se les conozca medida de coerción en enero

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador y simpatizante del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Euri Cabral, admitió este vienes que cometió un error al solicitar que a los apresados exfuncionarios de esa organización política no se les conociera medida de coerción en diciembre, sino en enero.

No obstante, el también escritor afirmó que con su planteamiento no quiso obstaculizar el trabajo de la justicia.

“Nunca quise decir que la justicia debe dejar de hacer su trabajo en las navidades. Cometí otro error al hacer ese planteamiento, por dejarme llevar del sentimiento de solidaridad con las familias de los apresados, pero eso no puede frenar la acción de la justicia”, expresó el integrante del programa El Sol de la Mañana en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, Cabral reconoce que “me equivoqué en mi comentario del pasado martes y pido disculpas. Mucha gente que me quiere, gente de mi familia, de mi comunidad de fe y amigos, me han llamado a que reflexioné sobre lo que dije. Así lo hice. Y reconozco que me equivoqué”, dijo en otro tuit.

Asimismo, admitió que cometió otro error “cuando hice un paralelo con el juicio a Jesús y el juicio a los apresados por corrupción. Ninguno de los apresados tiene la categoría de Jesús, nunca jamás. Ni el Ministerio Público de hoy es el Sanedrín de esta época. No debí hacer ese paralelo. Un error”.

“Defiendo con amor y con pasión lo que creo. Pero, como ser humano, no soy perfecto, sé reconocer mis errores y aprendí a pedir perdón cuando me equivoco. Les presento mis excusas a quienes pudieron haberse sentido mal por mis comentarios. Que Dios los bendiga a todos”, agregó.

El comentarista reconoce que quien comete una violación contra la ley debe ser procesado en cualquier época del año.

“En eso estoy muy claro. Si a los actuales acusados se les demuestra que son culpables, deben ser condenados en cualquier época del año. O si son inocentes, ser liberados en cualquier época”, atinó.

Agregó que su preocupación principal en la actualidad es que se respete el debido proceso, “que no se cometan abusos contra nadie, que, como dijo el presidente Luis Abinader, no se haga show con la justicia y que el proceso siga el curso correcto”.

El pasado martes Cabral pidió a los jueces que van a conocer la medida de coerción a los imputados en la “Operación Antipulpo” que “no hagan eso en diciembre y dejen eso para enero”.

Cabral sostuvo durante una intervención en el programa “El Sol de la Mañana”, que el proceso contra los imputados debe continuar, porque es un caso que puede tener pruebas, sin embargo, resaltó que se debe tomar en consideración los familiares de estos detenidos, “quienes esperan estar con sus seres queridos durante esta época de unión y encuentro con Jesús”.

En ese sentido, pidió que las autoridades tengan “sentido de justicia, equidad y humanidad; y que no se lleven del populismo y el deseo de venganza”.

Sobre los apresados

Las detenciones contra exfuncionarios del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) iniciaron el pasado fin de semana, donde fueron apresados diez de ellos, entre proveedores y supuestos testaferros que aprovecharon vínculos con el poder político para acumular fortunas durante el pasado período de gobierno, de acuerdo a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

Entre los arrestados figura Fernando Aquilino Rosa Rosa, expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), apresado en su residencia de Santiago.

También, el exministro de Salud Pública Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez y el exdirector general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe) Francisco Pagán.

La lista de exfuncionarios y testaferros apresados por corrupción incluye a Carmen Magalys Medina Sánchez, exvicepresidenta del Fonper, y su hermano Juan Alexis Medina Sánchez.

También, Aquiles Alejandro Cristofer Sánchez, Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona, Rafael Antonio Germosén Andújar y Domingo Antonio Santiago Muñoz.