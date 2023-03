Eugenio Suárez, emocionado de traer ‘buenas vibraciones’ al Clásico Mundial de Béisbol

EL NUEVO DIARIO, PEORIA, Ariz. — A Eugenio Suárez no le gustó lo que sintió en el plato a principios de esta semana. El tiempo estaba fuera de tiempo, el ritmo estaba “llegando allí” y el próximo Clásico Mundial de Béisbol , donde jugará para el equipo de Venezuela, lo espera.

Entonces, el antesalista toletero de Seattle le preguntó al manager Scott Servais si podía jugar por tercer día consecutivo en el juego del jueves contra los Padres, algo que no es común tan temprano en el calendario de la Liga del Cactus. Si hubo problemas, Suárez aparentemente los resolvió con un jonrón de 410 pies al jardín derecho central en la victoria por 5-4 .

“Quiero estar listo para representar a mi país, por eso pedí más”, dijo Suárez. “Y eso me ayudará a estar listo para el CMB y luego volver aquí [a los Marineros] y seguir haciéndolo. … Es difícil porque no tengo tiempo para jugar. Tengo que enfrentar a los lanzadores”.

Como la mayoría de los participantes del Clásico, Suárez aumentó su preparación antes de lo habitual esta temporada baja. Está encantado de que el equipo de Venezuela comience el torneo en Miami, su hogar fuera de temporada y donde asistirá una gran cantidad de miembros de la familia.

“No sé si esta oportunidad se va a volver a presentar”, dijo Suárez. “Así que por eso voy a entrar y disfrutar el momento. … Por supuesto que voy a extrañar a mis compañeros de equipo aquí en Arizona, pero seguro que regresaré y estaré listo para armar todo para el Día Inaugural”.

Ha pasado casi un año desde que Suárez llegó a Seattle en un gran canje con Cincinnati que fue cobrado en gran parte por Jesse Winker, quien venía de una temporada All-Star y se esperaba que fuera un gran productor de carreras, algo de lo que carecían los Marineros. Sin embargo, Winker tuvo un año decepcionante, terminó la temporada en la lista de lesionados y fue cambiado a Milwaukee en diciembre con Abraham Toro por Kolten Wong.

Suárez era un toletero establecido de la MLB, con más jonrones (160) desde 2018 que cualquier bateador excepto Aaron Judge (164). Con una ganancia de $11.3 millones en cada uno de los dos años siguientes, no fue una ganancia salarial, de ninguna manera; los Marineros reconocen que fue incluso más productivo de lo que imaginaban. Suárez bateó .236/.332/.459 (.791 OPS) con 31 jonrones y 4.1 victorias por encima del reemplazo , líder del equipo , según FanGraphs, la octava mayor cantidad entre los antesalistas.

En un puesto que estuvo ocupado exclusivamente por Kyle Seager durante 10 temporadas completas antes de su retiro a fines de 2021, Suárez se dio cuenta rápidamente.

“Tiene intensidad, pero no tiene miedo de compartir con el grupo lo que está pensando”, dijo Servais. “Y la mayoría de las veces, está totalmente alineado con la forma en que queremos jugar y cómo queremos hacer las cosas”.

Los ponches siempre han sido parte del juego de Suárez, y lideró la Liga Americana con 196 la temporada pasada. Pero también demostró ser uno de los mejores bateadores situacionales de Seattle en momentos de apalancamiento, incluida la postemporada, en la que se fue de 20-7 con un jonrón, dos dobles y tres carreras impulsadas, casi todas entregadas en grandes momentos.

“En el camino, te sientes mejor con él bateando con corredores en posición de anotar y no solo buscando el jonrón”, dijo Servais. “Pero, ¿puedes encontrar una manera de hacer que [los corredores] participen? Y ha mejorado en esos puntos”.

El éxito en el campo ciertamente resuena entre los fanáticos, pero es la personalidad de Suárez la que fue un éxito aún mayor.

Llegó aquí predicando “solo buenas vibraciones”, una frase que, a pesar de su cliché, rápidamente prendió por su autenticidad. Suárez lo vive y lo respira, y los fanáticos lo notaron. Un partido dominical en agosto pasado que ofreció un obsequio de camisetas sin mangas «sólo para buenas vibraciones» se convirtió en uno de los artículos más populares de la temporada. También ganó el premio «Héroe anónimo» del club y pronunció un apasionado discurso ante el público local en T-Mobile Park el último día de la temporada regular.

El jugador de Grandes Ligas de nueve años dijo que fue lo más divertido que ha tenido jugando béisbol.

“El año pasado fue absolutamente un muy buen año para mí y me encantó todo lo que pasó”, dijo Suárez. “Esos fueron los momentos más emocionantes y el equipo más divertido que he tenido. … Para mí, especialmente, el chico nuevo en el equipo, el apoyo que [los fanáticos] me dieron fue de otro nivel”.

Ha estado aquí solo un año, pero Suárez ya se encuentra entre los rostros más familiares de la franquicia, y eso realmente le encanta.

