Eugenio María de Hostos: La creación de un orden social y la protección para conservarlo

En su `Nociones de Derecho Penal` Hostos expresa:

“…la suma viviente de todos los individuos coleccionados reprime, después de establecido un orden, las violaciones que a él se opongan,…“

(Hostos, Eugenio María de: Nociones de Derecho Penal, página No. 263; en Obras Completas. Vol. XVIII, Ensayos Didácticos, Tomo I, Edición Conmemorativa del Gobierno de Puerto Rico 1839-1939, Cultural, SA. Obispo y Bernaza. Habana, Cuba.)

¿Qué quiere decir Hostos con esa expresión? Hostos quiere decir esencialmente dos cosas:

a) Que cuando entre los diferentes individuos que viven dentro de un determinado espacio geográfico se produce el punto de confluencia, el punto de coincidencia, en su parecer sobre cada uno de los aspectos esenciales indispensables o aspectos más importantes para llevar una vida en común, esto es, para llevar una vida asociados: dichos individuos señalan esos aspectos esenciales indispensables o aspectos más importantes que los lleva a unirse y que efectivamente terminan uniéndolos; esos aspectos tienen “valor“ para cada uno de los asociados: esos aspectos vienen a ser los “valores“ de esos asociados, los “intereses“ que les lleva a unirse, a asociarse. De esa manera, esos “valores“, esos “intereses“ conforman “un orden de valores“, “un orden de intereses“ y ese “orden de valores“, ese “orden de intereses“ crean un orden social determinado, específico.

Cada uno de ésos individuos que vive valora esos aspectos; cada uno de ésos individuos que vive es un valorador de esos aspectos; cada uno de ésos individuos que vive tiene interés en cada uno de esos aspectos; cada uno de ésos individuos que vive es un interesado respecto de cada uno de esos aspectos.

Por eso Hostos habla de “…la suma viviente de todos los individuos coleccionados…“ (Hostos, obra citada, página No. 263)

b) Y luego toca o resalta el aspecto de las violaciones eventuales a ese orden creado entre “todos los individuos coleccionados…“ cuando dice:

“…después de establecido un orden, las violaciones que a él se opongan,…“ (Hostos, obra citada, página No. 263)

Es decir, los interesados en crear un orden social también tienen interés en conservar ese orden social y por eso se considera que necesariamente “…la suma viviente de todos los individuos coleccionados…“ tiene que acudir a hacer uso de la construcción de figuras jurídicos-penales para penalizar, castigar, a aquéllos que incurran en la comisión de alguna de las mismas porque dicha comisión constituye un atentado, un ataque contra dicho orden social convenido entre todos los que integran “…la suma viviente de todos los individuos coleccionados…“ .

Respecto de ese orden social las infracciones penales vienen a ser “las violaciones que a él se opongan“ (= se oponen).

Esa colección de “individuos vivos“ o “individuos coleccionados“ que es la sociedad tiene, pues, su colección de “valores“ mínimos, de “intereses“ mínimos que se expresan o se descubren al través de una colección de conductas indeseadas específicas respecto de esos “valores“ mínimos o “intereses“ mínimos.

Ese elenco o colección de conductas específicas indeseadas son las conductas contrarias al orden social que se quiere conservar. Son las conductas anormales, son las conductas divergentes de la conducta de respeto al orden social establecido; son las conductas no conformes al orden social establecido; son las conductas que infringen el orden social establecido y por infringirlo son punibles.

Esas conductas son expresiones del comportamiento desviado de lo que quiere la sociedad para que se mantenga el orden social establecido. Esas conductas anormales, divergentes, desviadas al ser descriptas por la ley penal trazan los límites de conducta, esto es, de cómo conducirse en sociedad. Esa descripción que hace la ley penal es la forma de la sociedad establecer y decir como regla clara: “No quiero esta conducta o este comportamiento: si incurres en esta conducta o en este comportamiento serás castigado de tal manera“. Las prohibiciones sociales están formuladas o expresadas de esa manera: reiteramos: “Si incurres en esta conducta se te castigará de tal manera“. Es decir, con la amenaza de esa sanción se determina la prohibición social de incurrir en esa conducta.

Ese elenco o colección de conductas específicas son las reglas preestablecidas de ese orden social que dicen cuáles son los comportamientos delictuosos. Son las expresiones de las transgresiones al orden social que no se quieren y que caen bajo el peso del castigo que es la pena.

El que incurre en una de esas conductas o comportamientos indeseadas traspasa los límites de conducta que se ha advertido que no deben franquearse. El no traspaso o el traspaso de esos límites permite determinar quiénes están de acuerdo con ese orden social (= los no delincuentes) y quiénes no están de acuerdo con ese orden social (= los delincuentes). El que comete una infracción penal deja de estar de acuerdo con ese orden social y atenta contra ese orden social.

De manera que el trazado de esos límites establece la línea de separación entre delincuentes y no delincuentes.

Como cada sociedad así formada tiene su respectiva colección de “valores“ mínimos, de “intereses“ mínimos, es imposible que exista una sociedad en la que no exista el Derecho Penal como arma de protección al respeto debido a esos “valores“ mínimos, a esos “intereses“ mínimos (a los que la moderna Dogmática del Derecho Penal denomina “bienes jurídicos penales“).

De manera, pues, que lo que cada sociedad considera como “valores“ mínimos, como “intereses“ mínimos, ella los tiende a proteger y esa protección sería inútil si dicha protección no adopta la categoría penal, que es la categoría más extrema de protección y que se crea teniendo en cuenta que pudiesen fallar la autocontención o la contención producto de pensar en el “qué dirán“ los demás componentes de la sociedad diferentes a aquél que ataca a uno de esos “valores“ mínimos, a uno de esos “intereses“ mínimos

Precisamente previendo la posibilidad de esos fallos es que se confía o se deposita esa confianza en esa categoría más extrema que es el Derecho Penal porque se estima que no puede haber algo más eficaz que el Derecho Penal para disuadir de que se irrespeten esos “valores“ mínimos o “intereses“ mínimos. Ese orden social puede incrementar o disminuir esos “valores“ o “intereses“ de conformidad a la evolución que experimente la sociedad.

Por Lic. Gregory Castellanos Ruano

Anuncios

Relacionado