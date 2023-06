Eugenio Cedeño reitera desacuerdo con que CP incluya discriminación por orientación sexual

Por: Pedro Hernández.-

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El diputado por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Eugenio Cedeño dijo nueva vez no estar de acuerdo con que se incluya en el nuevo Código Penal la discriminación por orientación sexual, tras saltar rumores que la comisión de género de la cámara baja tiene intenciones de hacerlo.

En ese orden, rechazó que sea “homofóbico” o que aborrezca a los homosexuales, sino que entiende que no debe permitirse.

“Si bien es cierto que cada ciudadano puede hacer lo que quiera con su vida sexual mientras no dañe a otros, no menos cierto es que no se puede tratar de imponernos algo como norma de vida, ni socialmente aceptable”, significó.

Cedeño hizo sus afirmaciones al ser entrevistado en el programa “El Nuevo Diario en la Tarde”, que conducen los comentaristas Jaime Rincón y Edward Ramírez, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

El legislador por La Romana, consideró que con su actitud lo que se quiere es caracterizarlo como en la ley, por lo que a su juicio tal imposición no sería posible.

“Cada homosexual puede hacer lo que quiera con su vida y preferencia sexual u orientación sexual, a la que le han llamado eufemismo de orientación sexual por preferencia”, puntualizó.

Argumentó que había dicho que podría votar porque se incluya la orientación sexual, siempre y cuando también se incluyeran en el Código Penal el catálogo de orientaciones que tienen los seres humanos, como es la orientación nacional, laboral y alimentaria, entre otras.

Relacionado