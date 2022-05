Ética juramenta primer Foro Multiactor para Gobierno Abierto de la República Dominicana

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- En el marco de la “Semana de Gobierno Abierto, la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), realizó un encuentro con la Sociedad Civil, para juntos caminar hacia la co-creación del V plan de acción de Gobierno Abierto del país, con la finalidad de crear políticas públicas en beneficio de los ciudadanos.

En este encuentro, la Digeig además juramentó a los representantes de la sociedad civil, sector privado y académico que resultaron electos para conformar el primer Foro Multiactor de la República Dominicana.

En el desarrollo de la actividad, la directora General de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, destacó los trabajos que se han venido realizando en el país para garantizar el derecho a todos los ciudadanos a ser informados y el deber de parte del gobierno a informar.

Explicó que durante todos estos procesos se ha trabajado con la tecnología como el principal aliado, para poder lograr la transparencia y brindar las informaciones que requieren los ciudadanos.

“Estamos de fiesta, porque estamos decididos y quiero que lo sepan, que lo conozcan y que lo sientan, este gobierno no tiene nada que ocultar, todo está para ser enseñado, como un derecho, no como una gratitud, no como simpatía, sino como una obligación de un Estado que cree que el ciudadano informado es el nacimiento de una confianza, de la seguridad de que juntos podemos lograrlo”, concluyó Ortiz Bosch.

Foro Multiactor

Las Organizaciones no Gubernamentales que resultaron electas para formar parte del Foro Multiactor, son las siguientes: Fundación Azuana de Personas Discapacidad Urraca Espinosa (Funapmue), Fundación Inprent INC y Fundación Siembra y Cosecha República Dominicana.

En el sector académico las elegidas fueron: Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y la Universidad del Caribe (Unicaribe), y en el sector empresarial Eco Supplier.

El Foro Multiactor estará presidido y coordinado por la Dirección General de Ética e Integridad gubernamental (Digeig), el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, el Ministerio de Hacienda, la Dirección General de Contrataciones Públicas, el Director General de Presupuesto y la Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información y la Comunicación (Ogtic).

Representantes internacionales

El acto también contó con la participación de Alonso Cerdán, director adjunto de apoyo país de la Alianza para el Gobierno Abierto, quien definió cada uno de los puntos que deben ser conjugados para poder lograr el Gobierno Abierto.

“Es una forma de hacer Gobierno Abierto aquel que reconoce el rol de la ciudadanía, en las tomas de decisiones públicas, que promueve la colaboración y la participación, distribuye información y datos que son fundamentales para el control y seguimiento de las políticas públicas”, explicó Cerdán.

Así mismo, también participó en el evento el Coordinador Regional de Apoyo a países de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP), José Pepe García, quien definió como ejemplar el trabajo que se ha realizado República Dominicana con la creación del 5to. Plan de acción con miras a alcanzar la gobernanza en el país.

El representante de la OGP además aseguró que estos trabajos que se han estado realizando en el país por la transparencia desde la Digeig, son el antídoto para prevenir que pueda surgir la corrupción.

Destacaron además que, por primera vez en su historia, la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP), ABRELATAM-CONDATOS, la OEA y el Gobierno de República Dominicana se unen para organizar el encuentro América Abierta, a celebrarse del 26 al 30 de septiembre del presente año.

