“Eternals”: los Power Rangers de Marvel

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Mi necesidad de buscar algo de superhéroes para pasar el rato y no pensar mucho en los problemas de la vida cotidiana me ha hecho ver “Eternals”, película que dirige Chloé Zhao tras su victoria en los Oscars que se exhibe en la plataforma de streaming de Disney+.

Tuvo su estreno hace unos meses, pero como no tenía tiempo de seguir la tendencia del momento, aprovecho la oportunidad para el visionado ahora en Semana Santa. Y, por el amor de Dios, no puede ser peor. Lejos de los efectos especiales y la pirotecnia habitual, en dos horas y media bastante largas lo único que encuentro es un aburrimiento tan infinito como el universo con el relato de origen políticamente correcto de estos Power Rangers de Marvel.

El argumento, firmado por un puñado de guionistas que incluye a la misma Zhao, me cuenta la historia de Los Eternos, una raza cósmica de seres inmortales que tienen poderes sobrehumanos y han vivido en secreto durante miles de años entre las grandes civilizaciones humanas de la antigüedad, con el objetivo de combatir la amenaza de los Deviants y custodiar el surgimiento de una entidad de los Celestiales que se encuentra gestándose en el núcleo del planeta como parte del plan de su dios, el Celestial Arishem, mientras de paso se adaptan a la evolución de los pueblos su humanos sin intervenir mucho en sus contradicciones.

Al principio muestro un poco de interés por la mitología de esos Eternos que responden a los nombres de Ikaris, Druig, Kingo, Thena, Makkari, Sprite, Sersi, Ajak, Gilgamesh y Phastos, sobre todo cuando interrogan su propio pasado desde los conflictos de la cotidianidad del presente.

Pero llega un punto en el que me comienza a fatigar la falta de sustancia de personajes artificiosos, la abundancia de escenas retrospectivas que sobreexplican más de lo necesario los mismos sucesos ancestrales, los chistes de segunda mano recitados con pretensión, las secuencias de acción burdas y reiterativas en las que los héroes enfrentan a los bichos gruñones.

Tiene su sentido de espectáculo, pero no hay emoción y se vuelve previsible.

Sigue al pie de la letra los estereotipos inclusivos que están de moda en la escuela de la diversidad, además de permanecer sin mucho apuro en los marcos limítrofes de la fórmula de superhéroes establecida por Marvel que ya está comenzando a mostrar un serio desgaste creativo por el abuso del reciclaje más excesivo.

Me tiene sin cuidado su comentario sobre el amor, el empoderamiento femenino, las dinámicas grupales y el poder de los vínculos humanos. Quizá solo me parecen interesantes las personalidades de Ikaris, Kingo, Druig y Thena, pero el resto del grupo no termina de trascender. Es la película más floja de la realizadora de “Nomadland”.

Ficha técnica

Título original: Eternals.

Año: 2021.

Duración: 2 hr 36 min.

País: Estados Unidos.

Director: Chloé Zhao.

Guion: Chloé Zhao, Matthew K. Firpo, Ryan Firpo, Patrick Burleigh

Música: Ramin Djawadi.

Fotografía: Ben Davis.

Reparto: Gemma Chan, Richard Madden, Angelina Jolie, Kit Harington, Kumail Nanjiani, Salma Hayek.

Calificación: 5/10.

Relacionado