ETED realizará trabajos de mantenimiento en varias líneas de transmisión este martes                

EHPLUS, SANTO DOMINGO. – La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), informó que este martes realizará trabajos en las líneas 69 kV Palamara – Madre Vieja y Hato Mayor II – Sabana de la Mar, como parte de los mantenimientos programados esta semana para optimizar la calidad de las infraestructuras en el país.

En un comunicado, la empresa destacó que las brigadas trabajarán en la línea 69 kV Palamara – Madre Vieja para intercalar poste y realizar sustitución de estructuras en malas condiciones, de 9:00 a.m. a 2:00 p.m., por lo que se verá afectado el servicio en Madre Vieja, perteneciente a la provincia San Cristóbal y las empresas SODOCAL, zona Franca Nigua, Alambre Dominicano y Argos Dominicana.

Además, por seguridad se requerirán CT´s: 091180, 089418, 146516, 098424, los cuales afectarán las siguientes comunidades: San Rafael de Nigua y Boca de Nigua, también en San Cristóbal. De manera parcial, Hatillo y carretera Nigua – San Cristóbal.

Mientras que los trabajos en la línea 69 kV Hato Mayor II – Sabana de la Mar, consistirán en sustitución de estructuras en malas condiciones, en horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., afectando el servicio en Sabana de la Mar, de la provincia Hato Mayor.

Además, se efectuarán otros trabajos de mantenimiento que no implicarán interrupciones en el servicio eléctrico, en las subestaciones: Parque Eólico Guanillo (6:00 a.m. a 10:00 p.m), Barra 138 kV Guanillo (12:00 p.m. a 4:00 p.m.) y Parque Fotovoltaico El Soco (7:00 a.m. a 8:00 p.m.).

La ETED pide disculpas por los inconvenientes que esto pueda causar y apelamos a la comprensión de los usuarios en las zonas afectadas.

Estas acciones son parte del compromiso de la empresa de garantizar un servicio de transporte de energía en alta tensión estable, eficiente y de calidad que dé respuesta a las necesidades de la ciudadanía, acorde a los mandatos del Gobierno.

SOBRE ETED

La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), es una compañía eléctrica estatal descentralizada, cuyo objetivo es construir, expandir y operar el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), para proveer servicios de transporte de energía eléctrica en alta tensión y telecomunicaciones por fibra óptica a todo el territorio nacional.