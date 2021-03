Estudio revela que zona fronteriza es de las más afectadas en temas de salud mental

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Instituto de Salud Mental y Telepsicología (ISAMT) informó que realizó un estudio de análisis de la situación de la salud mental en las cinco provincias fronterizas, donde encontraron baja, y en ocasiones, nula la asistencia del personal de salud mental (psicólogos y psiquiatras) en la zona.

Según nota de prensa, en el estudio que se realizó a través de técnicas de grupos focales y entrevistas a informantes claves, se identificaron como los principales problemas de salud mental la violencia intrafamiliar, los problemas de los niños, niñas y adolescentes, el suicidio en jóvenes y los problemas de conducta en jóvenes, como consumo de alcohol y drogas y las muertes por accidente de tránsito.

Dicho estudio estuvo liderado por los psicólogos salubristas Julio Canario y Angelina Sosa, directivos del ISAMT.

Asimismo, los comunitarios refirieron que en los hospitales de los municipios cabecera sólo existe un psicólogo, que va en promedio 2 días a la semana o menos.

En ese orden, se indicó que sólo en una provincia los comunitarios identifican la presencia de un psiquiatra que viaja desde Santo Domingo 2 veces a la semana en horarios de la tarde.

Al entrevistar a los grupos de producción en la zona fronteriza, estos señalan que han tenido “bajas en la producción por personas que a veces tienen problemas mentales y tienen que salir del trabajo”, lo cual asegura provoca que la economía y la sostenibilidad familiar se vean afectadas por no contar con la asistencia de salud mental adecuada.

Sin embargo, las mujeres cabezas de hogar, expresaron que “aquí lo que hay son psicólogos escolares en las escuelas, y no hay psicólogos clínicos que atiendan los problemas de los niños. Por eso los muchachos se desencantan, y sus familias se desencantan y no terminan la escuela, porque tienen problemas y no tienen ayuda”.

La nota también resalta, que el estudio demostró que la atención a la salud mental de los niños y niñas y la protección de sus derechos, sigue siendo un tema pendiente y sin resolver por el Estado.

En el mismo orden, un grupo de mujeres productoras explicaron que “tenemos 15 mujeres trabajando ahora mismo en la fábrica, y tenemos que dejar los hijos solos en las casas, o que los atienda la vecina, porque no hay dónde llevarlos para que los cuiden bien. Y con la pandemia ha sido peor porque no hay escuelas”.

El ISAMT resalta en su estudio, que al preguntarles a las personas sobre la importancia de la atención de salud mental y si asistirían al psicólogo, en la mayoría de los casos los mismos mostraron mucho interés en asistir al especialista.

“Aunque la gente tiene sus creencias, ya la gente sabe que el psicólogo lo que hace es ayudar a uno, lo que pasa que aquí no hay, y si no, uno tiene que ir lejísimo y uno no puede dejar su casa y gastar tanto para eso, y entonces resolvemos el problema con una cerveza”, indicó una de las entrevistadas durante el estudio.

El estudio de salud realizado por el Instituto de Salud Mental, reveló que las distancias que tienen que recorrer las personas para ir a un servicio psicológico son desde 3 hasta 4 horas, además de hacer largos turnos, sumado al costo del transporte y alimentación y la pérdida de ingresos por un día de trabajo.

Sobre el trabajo de promoción y prevención de la salud mental, los dirigentes del Instituto de Salud Mental Telepsicología, observaron que sólo los medios de comunicación de la zona, dígase programas de radio, realizan temas y llevan orientación a las casas sobre aspectos de la salud mental.

Además de estos comunicadores, los comunitarios dicen que nadie ha ido a hablar de eso, a excepción del ISAMT.

El comunicado agrega, que en cada reunión y entrevista realizada, los investigadores eran abordados por personas de la comunidad que se acercaban buscando ayuda, que le “vieran” un familiar o un vecino que presentaba alguna situación de salud mental.

Aquellas personas mostraron sensibilidad cuando se les hablaba del tema, sabían identificar cuando algo no anda bien o cuando necesitaban ayuda, las cuales lamentablemente no tienen dónde buscarla.

Durante el recorrido, el Instituto de Salud Mental y Telepsicología dejó organizada “Mesas de promotores de la salud mental”, a los fines de brindar apoyo a los grupos locales en temas de protección de derechos y atenciones a las emociones de las personas.