Estudio revela que sólo se necesitan 6,000 pasos al día para estar en salud; asegura 10,000 es marketing

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN DIGITAL.- Un reciente estudio reveló que la cantidad de pasos que una persona sana debe dar para mantenerse en salud ronda los 6,000 o 7,000 cada día y no los 10,000 que las empresas tecnológicas pregonan, a la hora de vender sus dispositivos inteligentes que realizan esta medición.

El estudio realizado por la revista The Lancet Public Health, indicó que la cantidad de pasos va a depender de la edad de la persona, ya que ni siquiera los jóvenes se acercan a la cifra de los 10,000 pasos al día.

En tal sentido, la investigación asegura que la cifra de los 10,000 pasos es una estrategia de marketing utilizada por las empresas para mercadear sus productos.

Asimismo, se estableció que los jóvenes pueden realizar entre los 7 y 8 mil pasos cada día, en lugar de 6 mil.

El estudio indicó que no se encontraron beneficios o datos relevantes en caminar diariamente más de 6,000 pasos cada día.

Además, dicho estudio especifica que los datos están enfocados en personas que no tienen ningún tipo de problemas de salud serio, además de no tener sobrepeso y que no poseen una vida sedentaria.

La información ofrecida por los expertos que realizaron el estudio, establece que aquellos que no salen del escritorio de una oficina o su casa tienen mayor probabilidad de necesitar una gran cantidad de pasos.

Refiere que este tipo de personas, si podría necesitar sobre los 10,000 pasos cada día para poder mantener su salud estable.

