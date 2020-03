Estudio de la OMS indica que COVID-19 no se transmite por el aire

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN DIGITAL.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió un informe este lunes en el que resalta que el virus COVID-19 o coronavirus no se transmite por el aire, sino que este se propaga con gotas respiratorias de estornudos o tos provenientes de un paciente enfermo hacia una persona sana.

La OMS resalta que el coronavirus, no se transmite por respirar en la calle o en el supermercado, razón por la cual sostiene que no es necesario llevar una mascarilla como medida de protección personal.

Lo que si reconoce la OMS en un documento, es que estar a menos de un metro de distancia de un paciente con síntomas respiratorios como estornudos o la tos, si supone un seguro foco de contagio.

Indicaron que el virus es pesado y por esa razón no puede propagarse a más de un metro de haber salido vía estornudo.

Igualmente, indican que una persona expuesta a esas minúsculas gotas respiratoras con capacidad infectiva, que no llegan más de allá de un metro y de entre 5 y 10 micrómetros, puede quedar infectada si alguién está en el preciso momento del estornudo.

El informe tambien detalla, que si una persona sana toca una superficie contaminada sobre la que se hayan depositado estas minúsculas gotas infectivas y las lleva a alguna parte que penetre al cuerpo puede infectarse, razón por la cual se refiere el correcto lavado de las manos.

La Organización Mundial de la Salud pidió actuar con prudencia en la interpretación de estudios como el publicado en The New England Journal of Medicine, en el que se evaluaba la persistencia de COVID-19 sobre las superficies, donde se decía que el SARS-Co-V2 sobrevive durante 3 días en plástico y acero inoxidable y hasta 24 horas en carton.

Igualmente, dicho estudio concluía que el virus podía quedar suspendido en el aire durante tres horas y media luego de haber sido expulsado vía estornudo. El mismo, recuerda la OMS, fue hecho dentro de un laboratorio con aparatos nebulizadores sin reflejar un estornudo o tos real de humanos.

