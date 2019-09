(VIDEO) Estudiantes marchan en demanda entrega de local para recinto UASD en La Vega

View this post on Instagram

NACIONALES Estudiantes marchan en demanda entrega de local para recinto UASD en La Vega EL NUEVO DIARIO, LA VEGA.- Decenas de estudiantes de esta provincia marcharon en reclamo de la entrega de un local para la terminación de un nuevo recinto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Los manifestantes indicaron que tienen varios años planteando esa demanda a las autoridades. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do