Estudiantes de Yamasá dicen no están preparados para tomar las pruebas nacionales

EL NUEVO DIARIO, YAMASÁ.- Estudiantes de diferentes centros educativos del municipio Yamasá, provincia Monte Plata, marcharon hasta el distrito educativo 17-01, rechazando la convocatoria a pruebas nacionales de este año escolar por parte de las autoridades educativas.

Los alumnos alegan que no se sienten preparados para tomar las pruebas nacionales, debido a que han tenido más de un año de pandemia y perdieron muchas clases.

Además, aseguran que este año les han cambiado los maestros en varias ocasiones y no han podido adaptarse al sistema porque cada maestro trabaja con un método diferente.

“No estamos preparados para las pruebas nacionales, ya que venimos de un año y medio de pandemia, además, en los centros educativos se están cambiando demasiado a los maestros y aún no estamos preparados”, aseguró Arisleidi de la Cruz.

Argumentaron, además, que una prueba no define la inteligencia de una persona y reiteraron no estar preparados debido a que, incluso, este año inició tarde y durante el proceso de educación virtual no lograron el propósito de aprender las clases de manera correcta, por lo que solicitaron al ministro Raberto Fulcar que elimine la convocatoria de este año 2022.

“Este año, no hemos aprendido lo suficiente como para estar preparados para las pruebas nacionales”, afirmaron.

Posición distrito educativo

El director distrital, Zacarías de León Peralta, quien de manera personal atendió las inquietudes de los estudiantes, aseguró que las mismas serán llevadas a las autoridades superiores para que se tomen las mejores decisiones, ya que en esos jóvenes está el futuro de la nación.-

