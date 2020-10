Estudiantes de UNIBE anuncian “Congreso Internacional Mercadexpo” en su versión numero 29

Comparte esta noticia

El Nuevo Diario, Santo Domingo. – La Escuela de Mercadeo de la Universidad Iberoamericana, UNIBE, anunció este martes que realizará de forma virtual el Congreso Internacional Mercadexpo los días 18, 19 y 20 de noviembre, bajo el tema “Connective Marketing: Getting Closer”, que tiene como objetivo resaltar la importancia de humanizar la conexión entre las marcas y sus consumidores y como estas se adaptan en base a las necesidades actuales de sus clientes.

El lanzamiento realizado a través de las plataformas digitales del congreso se informó que la actividad estuvo presidida por el rector de Unibe, doctor Julio Amado Castaños, quien ofreció las palabras de bienvenida, resaltando que cada año Mercadexpo presenta una edición con un sello único y particular, siendo la virtualidad y la innovación las cualidades que caracterizaran esta versión 2020.

En tanto la vicerrectora académica Odile Camilo Vincent, destacó la importancia que reviste eventos como este para la formación de sus egresados.

Asimismo, el director de Mercadeo Institucional, José Martín Morillo, expresó que, a pesar de la incertidumbre actual, a consecuencia de la pandemia “debemos adentrarnos en la transformación digital, y adoptando esa tecnología”.

Destacó además que este año Mercadexpo se entrega como el primer congreso virtual académico realizado por una institución de educación superior en el país.

De su lado Sebastián Feliz, coordinador académico de la escuela de Mercadeo, destacó que la virtualidad trae consigo grandes retos, al tiempo que permite innovar a través de nuevas dinámicas y formas para presentar este congreso ante un público nacional e internacional.

Dicho congreso académico se concentrará en los temas: The “New” Consumer 2020, Identidad Corporativa, Cómo Conectar en Tiempos de Crisis, The Human Side of Advertising, User Generated Content, entre otros; a cargo de conferencistas especializados en este área de EE.UU., Latinoamérica y Europa, tales como: Alex Rodríguez, Sebastián Cuenca, Ashley Frangie y Lety Sahagún del podcast “Se regalan dudas” y Sandra Quintero, quienes tratarán temas como: Conectando a través de emociones: El Poder de la Conversación, Digital battleground: ¿Cuál es la plataforma que está liderando el mercado? Contenido efímero: Conexión a través de estrategias digitales, Cautivando Audiencias, entre otros temas relevantes de la conexión entre las marcas y los consumidores en la actualidad, ya que por razones de distanciamiento causado por el COVID-19, las audiencias desean sentirse comprendidos, apoyados y conectados con las marcas que les rodean.

Reiteraron que debido a la situación actual del COVID-19, esta 29na. edición del Congreso Académico Mercadexpo se desarrollará de manera virtual y será transmitido a través de una plataforma virtual innovadora y vanguardista, en la cual más de 10 mil usuarios podrán participar de manera simultánea. Se podrán tomar las conferencias y certificaciones del congreso, visitar e interactuar en los stands de los patrocinadores, así como participar en todas las actividades que se va a desarrollar en el transcurso del evento.

SOBRE MERCADEXPO

Mercadexpo es un congreso anual que organiza la Escuela de Mercadeo de la Universidad Iberoamericana, UNIBE, desde el 1991. Este congreso consiste en la participación de empresas locales y multinacionales con operaciones en República Dominicana, quienes exponen sus productos y servicios, así como también sus prácticas de mercadeo más innovadoras.

Además, durante el congreso se ofrecen numerosas conferencias por parte de reconocidos expositores internacionales. Cada año, se selecciona un tema de relevancia en el área de mercadeo, y durante los tres días del congreso se lleva a cabo un seminario internacional sobre el tema central seleccionado.

Esta actividad curricular forma competencias de mucha importancia para los profesionales de la carrera de mercadeo, confirmando los ejes de planificación estratégica, inteligencia de mercados, gestión comercial y dirección de mercado que identifican la carrera de Mercadeo en nuestra universidad.

ACERCA DE UNIBE

La Universidad Iberoamericana, UNIBE, fue fundada en 1982, como resultado de la iniciativa expresada por el Instituto de Cooperación Iberoamericana y un comitéé gestor en República Dominicana, con el objetivo de ofrecer una respuesta a las necesidades educativas del país, como una institución de alta calidad académica y eminentemente formativa, reconocida por su liderazgo y por ser una institución innovadora que ofrece programas académicos relevantes y una experiencia educativa transformadora, gracias a su modelo educativo vanguardista. Actualmente, ofrece 15 carreras, más de 30 postgrados y un amplio portafolio de programas de educación continua

En el 2019, UNIBE, se consolida como la primera universidad bilingüe del país. Por cuarto año consecutivo obtuvo la mejor puntuación en el QS Ranking Latinoamérica.

Para este 2020, UNIBE se convirtió en la primera universidad en la República Dominicana en ser miembro de Quality Matters (QM), líder internacional en aseguramiento de la calidad de entornos de enseñanza y aprendizajes digitales y virtuales.