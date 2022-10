Estudiante dominicano recibe mención de honor en Olimpiada Mundial de Matemáticas en Noruega y llama a los maestros a enseñar de una forma diferente

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- “Mi recomendación para los maestros es que cuando enseñen matemáticas, no se basen solamente en enseñarles mucha teoría y llenarles los cuadernos de ejercicios y ya, sino basarse más en la parte intuitiva y creativa, empezar a desarrollar en el estudiante ese tipo de pensamiento crítico, el porqué de las cosas, no solamente darle la fórmula y ya, sino explicarle el porqué de esa fórmula, y de dónde sale porque de esta manera cuando el estudiante entiende lo que está haciendo y no solo se lo memoriza o embotella como acostumbramos a decir, será mucho más fácil entender, memorizar y que nunca lo olvide”. Así lo expresa Miguel Ángel Hernández, mención de honor en la Olimpiada Internacional de matemáticas 2022, celebrada en Noruega del 6 al 16 de julio.

En esta competencia, también fue galardonada con mención de honor la estudiante de secundaria del colegio APEC, Natalia Cedano, quien fue parte de la delegación de estudiantes de centros educativos como el Politécnico Femenino Mercedes Morel, New Horizon, Notre Dame, y los ya mencionados Politécnico Ave María y colegio APEC, Fernando Arturo de Meriño.

De manera general, las matemáticas suelen ser vistas como el “cuco” dentro de las asignaturas académicas. “En el politécnico Ave María tratamos de buscar formas, buscar estrategias, y por eso hacemos proyectos de innovación para que las matemáticas no se vean tan difícil, hacemos juegos, y eso les da una vista diferente de las matemáticas a los estudiantes”. Así lo expresa Waly Rodríguez, profesor de matemáticas del Politécnico Ave María.

Waly expresó que han visto resultados cualitativos y cuantitativos, ya que desde el 2017, cuando empezaron a innovar en el área, las promociones son mayores que las repitencias. Los proyectos de innovación para impartir la asignatura de matemáticas, consisten en introducir juegos y actividades lúdicas en el aula. Con esto buscan romper con la idea que tienen los estudiantes de que las matemáticas son difíciles y que puedan aprender jugando y divirtiéndose.

También, el pasado 30 de septiembre, una delegación de estudiantes de centros educativos como el Politécnico Ave María, el colegio Notre Dame, New Horizon y el Politécnico Loyola, avanzaron a la posición número 17 de 20 países que participaron en las Olimpiadas Iberoamericanas de Matemáticas, celebradas en Colombia.

Miguel Ángel Hernández agradeció a sus padres, a sus profesores, mentores y al Ministerio de Educación por el apoyo y el seguimiento brindado para lograr estos objetivos.

