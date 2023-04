Estudiante dominicano gana mención honorífica en Modelo Internacional de Naciones Unidas

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.-El estudiante dominicano, Eduardo De La Cruz, resultó ganador de la Mención Honorífica de la Conferencia Internacional “Future We Want Model of United Nations 2023”, organizado por la Italian Diplomatic Academy, en una ceremonia realizada en el Hotel Sheraton New York Times Square, de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

Eduardo obtuvo el reconocimiento al destacarse por sus habilidades de negociación, oratoria y redacción de resoluciones académicas, durante su participación ante el Comité Económico y Financiero de la Asamblea General (ECOFIN), que se efectuó en el marco de la celebración de esta competencia internacional.

Cabe destacar que esta conferencia reúne anualmente a más de 4,000 jóvenes de todo el mundo en la sede de las Naciones Unidas, Nueva York, con la finalidad de discutir temas de índole global en el idioma inglés, enfocado en la búsqueda de soluciones innovadoras a las problemáticas de mayor relevancia de la comunidad internacional.

Además de ofrecer a los jóvenes la oportunidad de conocer de cerca los desafíos y aspectos relacionados a la diplomacia internacional.

La delegación dominicana que participó en este evento, estuvo integrada también, por la estudiante Daniella De La Cruz; y en calidad de asesores, la señorita Lorena Awad y Esteban Pichardo, quienes representaron a la Organización Juvenil Young Munners.

Más de Eduardo

Eduardo, de 17 años de edad, es el primer ganador de origen dominicano en esta conferencia internacional, quien desde temprana edad ha cosechado grandes éxitos como ganador del Premio Nacional de la Juventud (PNJ 2022), en la categoría de Mérito Estudiantil Pre-Universitario y el primer lugar en el Modelo de Naciones Unidas de la Universidad de Harvard para Latinoamérica (HNMUNLA 2022).

Asimismo, ha tenido la oportunidad de representar al país en numerosas conferencias y competiciones internacionales de debates en países como: Panamá, Estados Unidos, La India, México, Costa Rica, Colombia, Perú y Ecuador.

Finalmente, Eduardo al concluir sus estudios secundarios este año, se matriculará en la carrera de Diplomacia y Servicios Internacionales, con el objetivo de continuar abriéndose paso en la formación diplomática.

