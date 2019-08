Estudiante dominicana en Reino Unido denuncia es acosada por activista transgénero

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Una dominicana, estudiante de doctorado en la Universidad de Bristol del Reino Unido, denunció que es víctima de intimidación por parte de un activista transgénero, situación que según esta la ha hecho sentirse insegura en el campus y que hasta podría costarle la visa para concluir sus estudios en esa academia.

Raquel Rosario Sánchez, de 29 años, presentó una denuncia de acoso escolar contra el estudiante transgénero, quien según ésta, comenzó a molestarla desde hace dos meses, después de que ella acordó presidir una reunión del grupo de Woman’s Place en el Reino Unido.

La joven dominicana inició en la universidad de Bristol un doctorado en el Centro de Investigación de Género y Violencia de la universidad.

Según informaciones, luego de Sánchez presentar la denuncia se iniciaron los procedimientos disciplinarios formales.

“Ya no me siento segura en el campus. La mayoría de las personas que están sujetas a abusos por parte de activistas trans permanecen en silencio porque si presenta una queja se somete a la campaña de amenazas que he experimentado”, declaró la joven estudiante a la prensa.

