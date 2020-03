EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN.- La fecha de estreno del documental dividido en 10 partes sobre la última temporada de Michael Jordan con los Chicago Bulls, ‘The Last Dance’, será adelantada al 19 de abril.

Así lo han explicado fuentes de la compañía al The New York Post después del revuelo que han tomado las peticiones de adelantar la producción ahora que una gran parte de la afición al baloncesto debe permanecer confinada en sus casos debido a la pandemia del coronavirus.

La fecha de estreno original se situaba alrededor del mes de junio.

El documental, que promete dar una visión única de la última temporada de MJ en los Chicago Bulls, está dirigido por Jason Hehir y podrá verse en España a través de Netflix, que tiene los derechos internacionales de su proyección.

April 19th can’t come fast enough. I CAN NOT WAIT!! 🗣Yessir!🍿 #LastDance

— LeBron James (@KingJames) March 31, 2020